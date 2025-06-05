ДТП трапилась 14 грудня 2024 року на вул. Героїв УПА

Франківський районний суд виніс вирок водійці тролейбуса Надії Лозинській, яка на смерть збила пішохода. Суд призначив їй три роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, 14 грудня 2024 року водійка їхала за кермом тролейбуса №22 по вул. Героїв УПА у напрямку вул. Кульпарківської. На зупинці вона не зауважила, що всі пасажири зайшли до салона і рушила, однак один із пасажирів не встиг зайти і дверима йому затисло руку. Після цього пасажир упав на дорогу, а тролейбус його переїхав. Від отриманих травм 50-річний чоловік помер у лікарні.

У суді Надія Лозинська свою провину визнала і підтвердила обставини справи. Вона працює водійкою тролейбуса в ЛКП «Львівелектротранс» з 1987 року й до цього часу в ДТП не потрапляла. За її словами, пасажира в час зупинки тролейбуса не було, а коли вона рушила – присутні в салоні почали кричати і стукати їй у двері. Вона зупинилася і побачила ,що під колесами тролейбуса лежить чоловік. Очевидці розповіли, що він добігав до тролейбуса, засунув пальці у двері, які зачинялися, після чого впав. Спершу чоловік був притомний, однак пʼяний. Водійка викликала на місце поліцію і швидку, а вже наступного дня дізналася, що чоловік помер у лікарні.

Родичі загиблого в суд не зʼявились, однак подали заяву з прохання суворо не карати водійку, оскільки вона сплатила їм моральну шкоду ще до суду.

Враховуючи обставини справи, суддя Олександр Величко визнав Надію Лозинську винною в ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ і призначив їй 5 років позбавлення волі. Однак суд замінив увʼязнення на 3 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.