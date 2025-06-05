Водійка тролейбуса уникла покарання за смерть пішохода у Львові
Пасажира затисло між дверима тролейбуса, після чого він упав і потрапив під колеса
Франківський районний суд виніс вирок водійці тролейбуса Надії Лозинській, яка на смерть збила пішохода. Суд призначив їй три роки іспитового терміну.
Як вказано в матеріалах справи, 14 грудня 2024 року водійка їхала за кермом тролейбуса №22 по вул. Героїв УПА у напрямку вул. Кульпарківської. На зупинці вона не зауважила, що всі пасажири зайшли до салона і рушила, однак один із пасажирів не встиг зайти і дверима йому затисло руку. Після цього пасажир упав на дорогу, а тролейбус його переїхав. Від отриманих травм 50-річний чоловік помер у лікарні.
У суді Надія Лозинська свою провину визнала і підтвердила обставини справи. Вона працює водійкою тролейбуса в ЛКП «Львівелектротранс» з 1987 року й до цього часу в ДТП не потрапляла. За її словами, пасажира в час зупинки тролейбуса не було, а коли вона рушила – присутні в салоні почали кричати і стукати їй у двері. Вона зупинилася і побачила ,що під колесами тролейбуса лежить чоловік. Очевидці розповіли, що він добігав до тролейбуса, засунув пальці у двері, які зачинялися, після чого впав. Спершу чоловік був притомний, однак пʼяний. Водійка викликала на місце поліцію і швидку, а вже наступного дня дізналася, що чоловік помер у лікарні.
Родичі загиблого в суд не зʼявились, однак подали заяву з прохання суворо не карати водійку, оскільки вона сплатила їм моральну шкоду ще до суду.
Враховуючи обставини справи, суддя Олександр Величко визнав Надію Лозинську винною в ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ і призначив їй 5 років позбавлення волі. Однак суд замінив увʼязнення на 3 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.