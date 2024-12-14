На вул. Героїв УПА у Львові тролейбус №22 наїхав на пішохода

У суботу, 14 грудня, на вул. Героїв УПА у Львові пішохід потрапив під колеса тролейбуса №22. Постраждалого госпіталізували у важкому стані.

За інформацією очевидців, інцидент стався на зупинці громадського транспорту. Чоловік впав під колеса тролейбуса. За попередніми даними, постраждалий був у стані алкогольного сп’яніння. Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалого, віком приблизно 50 років, госпіталізували в лікарню святого Луки з попереднім діагнозом – закрита черпно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом ребер та гемоторакс.

Нагадаємо, також сьогодні на вул. Підвальній у Львові перехожий потрапив під трамвай і втратив обидві ноги.