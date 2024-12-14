Чоловік потрапив під трамвай на вул. Підвальній

У суботу, 14 грудня, на вул. Підвальній у центрі Львова перехожий потрапив під трамвай №1. Постраждалого госпіталізували у важкому стані із ампутацією двох ніг.

Як розповіли у Львівській міськраді, ДТП трапилась о 17:25 на вул. Підвальній поблизу зупинки громадського транспорту зі сторони книжкового базару.

«Чоловік – живий, але обидві ноги сильно пошкоджені. На місце оперативно приїхала карета швидкої допомоги і забрала потерпілого у лікарню. Стан чоловіка – важкий. У лікарні також взяли аналіз крові на вміст алкоголю та наркотичних речовин», – сказано у повідомленні мерії.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уточнили ZAXID.NET, що постраждалого 50-річного чоловіка доправили до лікарні у стані травматичного шоку, з повною ампутацією обох нижніх кінцівок на рівні гомілки.

За інформацією мерії, на зупинці снігу не було, тому погодні умови не могли стати причиною інциденту. Деталі аварії з’ясовують правоохоронці. За попередньою інформацією, постраждалй чоловік безпритульний.