Чоловік потрапив під трамвай на вул. Підвальній

Галицький районний суд Львова виніс вирок водійці трамвая через наїзд на нетверезого чоловіка, якому довелось ампутувати частину ніг. Львів’янці призначили 4 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, ДТП сталась ввечері 14 грудня 2024 року на вул. Підвальній у центрі Львова. У трамвай Tatra KT4D на зупинці зайшли пасажири, але один чоловік впав та потрапив під колеса, що призвело до травматичної ампутації обох ніг на рівні нижньої третини обох гомілок. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Потерпілий у момент наїзду був у нетверезому стані, медики виявили у нього 1,27 проміле алкоголю.

«Коли сідав в трамвай, то йому затисло руку і трамвай почав рухатися. В подальшому двері відчинилися, він зачепився і впав під трамвай. До його посадки в трамвай двері були відчинені, а коли він намагався зайти, то за поручні не встиг зловитися, бо двері закрилися. Люди почали кричати, приїхала швидка. Перебував на лікуванні кілька місяців, ампутовані дві ноги», – наведено покази потерпілого у вироку суду.

Обвинувачена водійка розповіла, що вона розпочала рух після того, як переконалась, що усі пасажири зайшли у трамвай. Через кілька метрів вона почула звук з задньої колісної пари і зупинила трамвай, а на вулиці побачила травмованого чоловіка.

«Потерпілий не міг бути затиснутий дверима трамваю, бо у трамваї є датчик, який спрацьовує, коли у пройомі дверей знаходиться сторонній предмет. У момент, коли стався наїзд на потерпілого, на датчику було світло зеленого кольору, що означає, що нікого не було у дверях трамваю», – вказані у вироку свідчення водійки.

У судових дебатах обвинувачена Марія Кос повністю визнала провину, просила суворо не карати та заявила, що буде продовжувати відшкодовувати шкоду потерпілому. Адвокат потерпілого просив суворо не карати обвинувачену.

Цю справу розглянула суддя Ольга Павлюк, яка дослідила усі матеріали, докази, покази свідків та експертні висновки. Один зі свідків заявляв, що бачив, як двері затиснули руку чоловіку. Інший заявляв, що чоловік сперся на борт трамвая, коли той почав рух, після чого впав і потрапив під колеса.

Суддя визнала львів’янку винною у вчиненні ДТП, призначивши 4 роки тюрми без позбавлення права керувати транспортними засобами, але її звільнили від відбування ув’язнення із дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.