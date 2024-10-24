Трамвай №3 збив жінку, що переходила дорогу на пішохідному переході з дитиною

У середу увечері, 23 жовтня, на вул. Княгині Ольги у Львові трамвай здійснив наїзд на 44-річну жінку, що переходила дорогу на пішохідному переході з дворічним онуком. Виявилося, що 50-річний водій трамвая перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

За даними львівської мерії, ДТП сталася близько 18:00 на вул. Княгині Ольги на перехресті з вул. Бойчука. Трамвай №3 здійснив зіткнення з жінкою, що переходила пішохідний перехід. Разом із потерпілою була дитина.

«На місце події викликали швидку та патрульну поліцію. Жінку в непритомному стані забрала швидка допомога», – повідомили в мерії. Постраждала госпіталізована до реанімації.

У Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги уточнили ZAXID.NET, що дитину також госпіталізували в лікарню святого Миколая з гострою реакцією на стрес та підозрою на закриту черепно-мозкову травму.

Наїзд трамвая на пішоходів стався на вул. Княгині Ольги увечері 23 жовтня

Вранці 24 жовтня в поліції Львівщини уточнили, що 50-річний водій трамвая, мешканець Львова, перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Його затримали.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами.