Обшуки у помешканні професора приватного вишу Любомира Сопільника

Служба безпеки України закрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ приватним Львівським університетом бізнесу та права. У 64-річного професора університету Любомира Сопільника під час слідчих дій знайшли склад зброї. Сопільник отримав підозру в незаконному поводженні з боєприпасами. Розслідування щодо зберігання зброї також припинили. Про це йдеться у постанові про закриття провадження за 15 січня 2025 року, що є у розпорядженні ZAXID.NET.

Зазначимо, що до реєстру досудових розслідувань провадження внесли 15 жовтня 2024 року. Слідчі вважали, що керівництво вишу організувало фіктивне навчання та видачу документів військовозобов'язаним, які хотіли уникнути мобілізації. Однак згодом слідчі дійшли висновку, що керівництво вишу не перешкоджало ЗСУ, тому злочину немає.

«На навчання оформлювали з численними порушеннями. Зокрема, вказували неправдиві дати прийому на навчання», – йдеться в документі, який є в розпорядженні ZAXID.NET.

Нагадаємо, що про затримання професора приватного Львівського університету бізнесу та права Любомира Сопільника СБУ повідомила 1 листопада 2024 року. Під час обшуків у справі про незаконну схему для ухилянтів у професора знайшли арсенал вогнепальної зброї та приблизно 5 тис. набоїв різного калібру. Сопільник отримав підозру (ч. 1 ст. 263 ККУ) й 31 жовтня Галицький райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплатити приблизно 150 тис. грн. Професор того ж дня сплатив заставу й вийшов із-під варти.

Любомир Сопільник (справа) отримує у 2023 році нагороду «Науковець року». Фото з сайту університету

Як повідомляла пресслужба СБУ, власник університету та ректорат незаконно зараховували на навчання призовників поза межами обсягів, які затвердило Міністерство освіти. Студенти не брали участі в навчальному процесі, а дані про них не вносили в Єдину державну електронну базу з питань освіти. Вартість такого формального навчання становила від 5 до 8 тис. доларів. У СБУ зазначали, що загалом провели п'ять обшуків у помешканні власника та керівництва вишу. Під час обшуків вилучили документи, бухгалтерську звітність та чорнові записи, які нібито підтверджують незаконні дії.

Правоохоронці провели п’ять обшуків. Фото СБУ

Сайт NGL.media у вересні 2024 року повідомляв, що аспіранти університету не можуть отримати довідки з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. За 2023 рік виш зарахував в ЄДЕБО лише одного аспіранта, а у 2022 році – 106 аспірантів (водночас ліцензований обсяг становить 80 людей). У коментарі журналістам заступник міністра освіти Михайло Винницький сказав, що відомство перевіряє Львівський університет бізнесу й права й встановлює, скільки призовників користуються відстрочками від мобілізації.

Зазначимо, що наразі виконувачкою обов'язків ректорки Львівського університету бізнесу та права є Жанна Семчук, яка на 51% є співвласницею вишу. Рештою 49% відсотками володіє син Любомира Сопільника Ростислав, який працює на посаді заступника керівника управління внутрішньої безпеки Головного управління МВС у Львівській області.

На аналітичній системі YouControl йдеться, що приватний Львівський університет бізнесу й права працює з 2007 року за адресою Кульпарківська, 99. На сайті навчального закладу можна знайти інформацію, що тут готують фахівців у галузях педагогіки, журналістики, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, фінансів, оподаткування, права, туризму, публічного управління, міжнародних відносин тощо. Виш має бакалаврат, магістратуру, аспірантуру та докторантуру. У підпорядкуванні університету також є коледж у Старому Самборі зі спеціальностями фінанси, право, комп'ютерна інженерія, туризм і готельно-ресторанна справа. Наприкінці травня 2025 року у коледжі повідомили, що отримали ліцензію на спеціальність журналістика.

Після скандалу зі схемою для ухилянтів Міністерство освіти і науки України у листопаді позбавило Львівський університет бізнесу та права ліцензії. Виш подав до суду й вже у лютому 2025 року повернув собі ліцензію. Дію наказу Міносвіти зупинив суддя Львівського окружного адмінсуду Олег Кравців. Міносвіти намагалося оскаржити рішення, але суд не задовольнив його.

Наразі університет оскаржує внесення здобувачів освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) й дозвіл їм отримувати довідки для відстрочки від мобілізації. Йдеться про студентів, які почали навчатися в університеті у 2021-2024 роках.

Нагадаємо, що Любомир Сопільник з 1982 року працює в правоохоронних органах. Він був начальником автотехнічної інспекції Львівського обласного УДАІ. Також Любомир Сопільник має звання полковника міліції, доктора юридичних наук, доктора технічних наук, заслуженого винахідника України, академіка Української академії наук. Сопільник до середини 2022 року працював на 0,25% ставки на посаді професора кафедри інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».

Також Любомир Сопільник із 2015 року до 2024 року працював начальником вибухотехнічного управління Нацполіції Львівщини. При звільненні він отримав одноразову виплату розміром 920 тис. грн. У декларації після звільнення йдеться, що Любомир Сопільник з дружиною володіє трьома будинками та квартирою у Сокільниках та селі Верхня Стинава. Подружжя у 2023 році придбало у Львові два нежитлових приміщення. Крім цього, у власності родини є 31 ділянка загальною площею понад 15 га. Частину цієї землі Сопільник придбав у 2023 році.

Сопільник потрапив у скандал 2011 року, коли його син Святослав вистрелив з травматичної зброї в помічника депутата Львівської міської ради від «Свободи» Олега Ковпака. Це сталося 9 травня, коли Святослав Сопільник прийшов з квітами на Пагорб слави. За словами Любомира Сопільника, стрілянина була випадковою, а прокуратура дійшла висновку, що Сопільник-молодший діяв «у стані необхідної оборони».

Внук Любомира Сопільника, 23-річний Любомир, є позаштатним радником голови Львівської ОВА з питань молодіжної політики та очолює молодіжне крило партії «Слуга народу» на Львівщині.

Додамо, що саме у Львівському університеті бізнесу та права 28 листопада 2019 року дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистив Ігор Кривецький – екснардеп від ВО «Свобода» і відомий львівський бізнесмен. Обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради виконував професор Любомир Сопільник.