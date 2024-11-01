Обшуки в помешканні Любомира Сопільника

Галицький райсуд Львова 31 жовтня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплатити приблизно 150 тис. грн застави 64-річному професору приватного Львівського університету бізнесу і права Любомирові Сопільнику. Його підозрюють незаконному зберіганні зброї. Пресслужба СБУ у п’ятницю, 1 листопада, повідомила, що арсенал зброї у Любомира Сопільника знайшли під час обшуків у справі, що стосується незаконної схеми для ухилянтів, що діяла у приватному університеті бізнесу й права у Львові. Вартість формального вступу на аспірантуру для військовозобов'язаних становила від 5 до 8 тис. доларів.

У коментарі ZAXID.NET у пресслужбі СБУ повідомили, що підозрюваний сплатив заставу й вийшов із СІЗО.

«Власник університету та ректорат незаконно зараховували на навчання чоловіків призовного віку поза межами ліцензованих річних обсягів затверджених Міністерством освіти і науки. Керівництво приватного навчального закладу сприяло військовозобов’язаним уникнути призову на підставі довідок "здобувача освіти". "Студенти" навчались формально та не приймали участі у навчальному процесі, а дані про них не вносили в Єдину державну електронну базу з питань освіти», – повідомляє СБУ.

Працівники СБУ п'ять обшуків у помешканні власника та посадовців вишу й вилучили документи, бухгалтерську звітність та чорнові записи, які підтверджують незаконні дії. Крім цього, в помешканні Любомира Сопільника знайшли арсенал вогнепальної зброї та приблизно 5 тис. набоїв різного калібру.

Обшуки, під час яких знайшли арсенал зброї. Фото СБУ

Любомир Сопільник отримав підозри у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ). Галицький райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом сплатити заставу. Крім цього, йому та іншим фігурантам справи загрожує покарання за статтею про перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ).

Зазначимо, що Любомир Сопільник є професором приватного університету бізнесу і права у Львові, яким на 49% володіє його син Ростислав. Також Ростислав Сопільник працює на посаді заступника керівника управління внутрішньої безпеки Головного управління МВС у Львівській області. Згідно з аналітичною системою YouControl, приватний Львівський університет бізнесу й права працює з 2007 року. Він розташований на вулиці Кульпарківській, 99. Із березня 2023 року тимчасовою виконувачкою обов'язків є Жанна Семчук. Вона також на 51% є власницею університету.

На сайті Львівського університету бізнесу й права можна знайти інформацію, що він готує спеціалістів у галузях педагогіки, журналістики, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, фінансів, оподаткування, права, туризму, публічного управління, міжнародних відносин тощо. У виші є бакалаврат, магістратура, аспірантура та докторантура. Крім цього, в підпорядкуванні університету є коледж з такими спеціальностями: фінанси, право, комп'ютерна інженерія, туризм і готельно-ресторанна справа.

У вересні 2024 року сайт NGL.media повідомляв, що аспіранти університету не можуть отримати довідки з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. У 2023 році ЗВО зарахував лише одного аспіранта (решту в ЄДЕБО не вносили), а у 2022 році – 106 аспірантів (ліцензований обсяг становить 80 людей).

Заступник міністра освіти Михайло Винницький повідомив журналістам, що Міносвіти перевіряє Львівський університет бізнесу й права й встановлює, скільки людей користуються відстрочками від мобілізації.

Любомир Сопільник 2024 року отримав від НАН премію «Науковець року»

Додамо, що 64-річний Любомир Сопільник працює в правоохоронних органах з 1982 року. Він обіймав посаду начальника автотехнічної інспекції Львівського обласного УДАІ. Крім цього, Любомир Сопільник має звання полковника міліції, доктора юридичних наук, доктора технічних наук, заслуженого винахідника України, академіка Української академії наук. До червня 2022 року, Сопільник працював на 0,25% ставки на посаді професора кафедри інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».

У 2011 році Любомир Сопільник потрапив у скандал, коли його син Святослав стріляв з травматичної зброї в помічника депутата Львівської міської ради від «Свободи» Олега Ковпака. Інцидент трапився 9 травня, коли Святослав Сопільник прийшов покладати квіти на Пагорб слави. Після цього його батько повідомляв, що стрілянина сталася випадково. Прокуратура дійшла висновку, що Святослав Сопільник діяв «у стані необхідної оборони».

Внук Любомира Сопільника, 23-річний Любомир, є позаштатним радником голови Львівської ОВА з питань молодіжної політики. Також він є лідером молодіжного крила партії «Слуга народу» на Львівщині.

Із 2015 року до 2024 року Любомир Сопільник працював начальником вибухотехнічного управління Нацполіції Львівщини. У декларації за 2023 рік йдеться, що при звільненні з посади він отримав одноразову виплату розміром 920 тис. грн.

Згідно з декларацією Любомира Сопільника, він з дружиною володіє трьома будинками та квартирою у Сокільниках та селі Верхня Стинава. У жовтні 2023 року Сопільники придбали у Львові два нежитлових приміщення. Також у власності родини є 31 ділянка загальною площею понад 15 га. Йдеться про землю у Сокільниках, Верхньому Синьовидному тощо. Частину землі Сопільник придбав 2023 року.