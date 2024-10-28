Наріман Куртвелієв є уродженцем Криму, але навчався і проживає у Львові

У львівського лікаря-психіатра, який є членом лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) Львівської обласної психіатричної лікарні, Нарімана Куртвелієва виявили паспорт громадянина Росії. Обшуки в лікаря відбулися в рамках справи щодо затримання на хабарі завідувачки відділенням психлікарні Вікторії Шахової.

Минулого тижня оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з військовою контррозвідкою СБУ затримали завідувачку 10 відділення Львівської обласної психіатричної лікарні Вікторію Шахову під час передачі їй частини хабара у сумі 600 доларів. За версією правоохоронців, завідувачка відділення продавала ухилянтам меддовідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

У понеділок, 28 жовтня, СБУ повідомила, що при обшуках у її спільника, представника ЛКК, лікаря-психіатра, виявили російський паспорт та бойову гранату Ф-1.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За інформацією ZAXID.NET, паспорт та страхове свідоцтво громадянина Росії виявили у 26-річного Нарімана Куртвелієва, який є членом лікарсько-консультативної комісії КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня».

За інформацією зі сторінки Нарімана Куртвелієва з Facebook, він родом із Криму, у 2022 році закінчив Львівський національний медичний університет, був членом наукового товариства медуніверситету. Після цього навчався у школі публічного управління УКУ.

ZAXID.NET звернувся у Facebook за коментарем до Нарімана Куртвелієва з приводу російського паспорта, однак на момент публікації відповіді редакція не отримала.

Завідувачку відділенням Львівської психлікарні Вікторію Шахову затримали на хабарі 23 жовтня, їй повідомили про підозру у хабарництві (ч.3. ст. 368 ККУ).