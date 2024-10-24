Вікторію Шахову затримали на хабарі 23 жовтня

У середу, 23 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з військовою контррозвідкою СБУ затримали на хабарі завідувачку відділення Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні Вікторію Шахову. Вона отримала гроші за сприяння у встановленні діагнозу, що є підставою визнання військовозобов’язаного непридатним до служби в армії.

Завідувачку 10 відділення Львівської обласної психіатричної лікарні спіймали на гарячому під час отримання частини хабара у сумі 600 доларів. За версією правоохоронців, свої послуги щодо встановлення необхідного діагнозу та вплив на членів ЛКК вона оцінювала в 1000 доларів з клієнта. Затримання лікарки ZAXID.NET підтвердили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Затримали завідувачку відділенням на гарячому під час передачі частини грошей (фото ДСР)

За даними ZAXID.NET з власних джерел, затриманою виявилася Вікторія Шахова. 24 cерпня їй повідомили про підозру у хабарництві (ч.3. ст. 368 ККУ). Винуватиці загрожує покарання у виляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

У Львівській обласній психлікарні відмовилися від будь-яких коментарів з приводу затримання завідувачки відділення.