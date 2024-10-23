Правоохоронці провели обшук за місцем проживання підорзюваної

У Рівному правоохоронці викрили ще одну учасницю корупційної схеми з оформлення фіктивної інвалідності ухилянтам. Нею виявилася 46-річна лікарка МСЕК. Про це повідомили 23 жовтня у пресслужбі прокуратури області.

Як раніше інформував ZAXID.NET, у жовтні цього року поліцейські викрили 50-річну мешканку Рівненського району, очільницю агентства нерухомості, які спільно зі своїми підлеглими допомагала ухилянтам отримувати фіктивні довідки про інвалідність. До незаконного бізнесу жінка залучила 26 медпрацівників, серед яких були посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру. Під час обшуків у підозрюваних виявили понад 14 млн грн готівки, ймовірно, отриманої незаконним шляхом.

У ході розслідування зʼясувалося, що учасницею схеми була 46-річна невропатологиня медико-соціальної експертної комісії, яка за окрему плату відповідала за призначення потрібному пацієнту III групи інвалідності та видачі йому індивідуальної програми реабілітації. З цими документами ухилянт міг безперешкодно виїхати за кордон. За свою допомогу лікарка отримала 16 700 доларів винагороди, які під час обшуків у неї вилучили.

Наразі 46-річній членкині МСЕК оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 354 КК України). Санкція статті передбачає штраф або до трьох років позбавлення волі.