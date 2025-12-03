Вікторію Шахову затримали у жовтні 2024 року під час отримання частини хабаря

Франківський районний суд виніс вирок в. о. завідувачки 10-го відділення Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні Вікторії Шаховій, яку викрили на хабарі за встановлення фіктивного діагнозу. Суд призначив лікарці 34 тис. грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, наприкінці червня 2024 року Вікторія Шахова пообіцяла знайомому встановити фіктивний діагноз, який буде підставою для визнання військовозобов’язаного непридатним до служби в армії. За вплив на членів ЛКК вона вимагала 1000 доларів.

8 жовтня 2024 року на території психіатричної лікарні медикиня отримала 300 доларів хабаря. 200 доларів вона мала передати завідувачу 15-го відділення лікарні за рішення про стаціонарне обстеження клієнта. 23 жовтня вона отримала ще 300 доларів за виготовлений фіктивний акт дослідження здоровʼя призовника. Тоді ж її затримали правоохоронці.

У суді Вікторія Шахова свою провину визнала повністю. Суддя Юрій Ванівський визнав її винною за ч. 2 ст. 369-2 ККУ та призначив 34 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.