Окружний адмінсуд у Львові, який скасував зупинку ліцензії для університету бізнесу й права

Львівський окружний адміністративний суд зупинив дію наказу Міністерства освіти й науки України «Про результати позапланової перевірки Львівського університету бізнесу та права», який анулював ліцензію вишу на підготовку аспірантів. Сайт NGL.media з посиланням на ухвалу суду повідомив, що дію наказу Міносвіти зупинив суддя Олег Кравців.

Зазначимо, що Міносвіти анулювало ліцензію для Львівського університету бізнесу й права на підготовку аспірантів у листопаді 2024 року. З того часу приватний виш судиться з міністерством та його держпідприємством «Інфоресурс», щоб скасувати наказ. Крім цього, університет оскаржує обмеження, яке стосується внесення здобувачів освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) й дозвіл їм отримувати довідки для відстрочки від мобілізації. Обмеження стосується студентів, які почали навчатися в університеті у 2021-2024 роках.

NGL.media розповідає, що навесні 2024 року в Україні значно зросла кількість аспірантів, бо університети масово вносили в ЄДЕБО людей, які нібито почали навчатися в аспірантурі у попередні роки. Тоді Кабмін виніс постанову, яка підтверджувала бронювання від мобілізації за наявності довідки з ЄДЕБО. Львівський університет бізнесу та права перевищив ліцензовані обсяги прийому аспірантів.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила, що викрила в університеті бізнесу й права масштабну «схему для ухилянтів». У СБУ розповіли, що власник університету та ректорат незаконно зараховували на навчання військовозобов'язаних поза межами ліцензованих річних обсягів МОН. За вступ до вишу ухилянти платили від 5 до 8 тис. доларів.

СБУ у жовтні 2024 року провела обшуки у 64-річного професора університету Любомира Сопільника. Його сину Ростиславу, який працює на посаді старшого уповноваженого Львівського управління Департаменту внутрішньої політики Нацполіції України, належить 49% ЛУБП. Під час обшуків у Любомира Сопільника знайшли арсенал зброї. СБУ повідомила йому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ). Галицький райсуд Львова 31 жовтня обрав Сопільнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплатити приблизно 150 тис. грн. Підозрюваний одразу сплатив заставу й вийшов з СІЗО.

У грудні 2024 року адвокат «Львівського університету бізнесу та права» скасував арешт на сотні документів, які вилучили під час обшуку в університеті. Слідча суддя вважає, що сторона обвинувачення «не надала жодних належних та допустимих доказів на підтвердження проведення ними будь-яких слідчих дій стосовно речей та документів», тому вона має «захистити право власності» університету.

Додамо, що Львівський університет бізнесу й права працює з 2007 року. На сайті вишу можна знайти інформацію, що він готує спеціалістів у галузях педагогіки, журналістики, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, фінансів, оподаткування, права, туризму, публічного управління, міжнародних відносин тощо. Університет має бакалаврат, магістратуру, аспірантуру та докторантуру. У підпорядкуванні вишу є коледж з такими спеціальностями: фінанси, право, комп'ютерна інженерія, туризм і готельно-ресторанна справа.