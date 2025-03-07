Учням приватного ліцею пропонують перейти в комунальний ліцей «Європейський»

Західний апеляційний господарський суд повернув у користування Львівської міської ради приміщення на вул. Кульпарківській, яке 10 років орендував приватний ліцей Львівського університету бізнесу та права. Зважаючи на збільшення кількості дітей у районі, міська рада вирішила не продовжувати оренду з приватним навчальним закладом, аби розширити комунальний ліцей «Європейський», розташований у цій же будівлі. Для самих учнів не зміниться нічого – вони й далі зможуть навчатись у тому самому приміщенні.

Йдеться про приміщення на першому поверсі комунального ліцею «Європейський» на вул. Кульпарківській, 99, поблизу обласної психлікарні. Близько 10 років приміщення площею 662,3 м2 орендував Львівському університет бізнесу та права для роботи приватного ліцею.

Останній договір оренди завершився наприкінці 2022 року. Щоб продовжити його дію, приватний університет звернувся в міську раду, однак отримав відмову, оскільки місто хоче використовувати ці приміщення для власних потреб.

Однак університет звернувся в суд із вимогою продовжити термін дії оренди. Своєю чергою, міська рада подала в суд, аби зобовʼязати університет звільнити комунальні приміщення. 5 листопада 2025 року управління комунальної власності виграло Верховний Суд, який відмовився скасувати накази про припинення договору оренди.

Паралельно Господарський суд розглядав позов про виселення приватного ліцею з приміщень комунального. 17 жовтня суд у задоволенні позову міської ради відмовив. Однак 6 березня Західний апеляційний господарський суд це рішення скасував і повернув у користування і постановив виселити приватний університет із комунального приміщення на вул. Кульпарківській, 99.

Зважаючи на постанову суду, яку ще можна оскаржити в касації, міська рада запропонувала учням, які навчалися в приватній гімназії, навчатися в тих же приміщеннях, але на базі комунального ліцею «Європейський». Також вони матимуть змогу закінчити поточне навчання у цих же приміщеннях.

«З огляду на зростання кількості дітей у районі та потребу в додаткових місцях у комунальній школі, місто вирішило не продовжувати договір оренди. Починаючи з нового навчального року, батькам запропонують продовжити навчання дітей у тих самих приміщеннях, але вже в складі комунальної школи», – повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Додамо, що наразі в приватній гімназії навчається близько 100 учнів. Після переходу в комунальний ліцей вони зможуть продовжити навчатися у тому ж приміщенні безкоштовно.

Прикметно, що директоркою комунального ліцею «Європейський» є Лариса Янковська – колишня ректорка, а тепер професорка і докторка Львівського університету бізнесу і права, на базі якого працює приватний ліцей. Нагадаємо, що засновниками університету є Ростислав Сопільник і Жанна Семчук. Ростислав Сопільник – син професора університету Любомира Сопільника, підозрюваного у організації схеми переправлення ухилянтів.

У коментарі ZAXID.NET Лариса Янковська повідомила, що ця будівля колись належала навчально-виробничому комбінату, після чого, ще у 90-х, в частині приміщень облаштували комунальний ліцей, а в частині – приватний. За словами директорки, приватний навчальний заклад вивів приміщення колишнього комбінату з занедбаного стану. Зі слів директорки, приватний навчальний заклад буде подавати на цю постанову касацію.

У міській раді зазначили, що до кінця цього навчального року учні приватної школи зможуть завершити навчання у звичному для них середовищі. А з вересня діти, якщо захочуть продовжити навчання у цьому ж приміщенні, зможуть це зробити, ставши учнями міського ліцею «Європейський».

«Головний пріоритет міста – це забезпечення якісної освіти для всіх дітей громади. Ми не можемо дозволити, щоб комунальні приміщення залишалися в оренді, коли вони потрібні громаді. Водночас ми гарантуємо, що всі діти, які захочуть продовжити навчання у звичному для себе місці, - зможуть це зробити. Вони просто переведуться у міську школу, і за навчання уже не доведеться платити», – наголосив директор департаменту освіти і культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.