Червоним кольором позначене місце розташування спірного майна

Північний апеляційний господарський суд повернув Львівській міській раді низку колишніх виробничих будівель на вул. Шевченка.

Йдеться про господарські будівлі, прохідну, склади і адмінкорпус загальною площею 810,2 м2 на вул. Шевченка, 186. У 1993 році депутати Львівської обласної ради затвердили перелік майнових комплексів підприємств, що передаються до комунальної власності міст обласного підпорядкування та районів області. В межах цієї ухвали до комунальної власності віднесли комбінат на вул. Шевченка, 186.

У 2001 році міська рада видала ухвалу, якою залишила ділянку площею 1324 м2 під комбінатом у користуванні Державного виробничо-торговельного підприємства «Харчування». У 2009 році ЛОР віднесла це майно до обласної комунальної власності, однак міська рада з таким рішенням не погодилась, адже облрада зареєструвала право власності без її відома.

У лютому 2024 року Господарський суд Києва позов міської ради відхилив і залишив майно у власності ЛОР. Однак міськрада оскаржила це рішення в апеляції. У грудні 2024 року колегія суддів Північного апеляційного господарського суду позов міської ради задовольнила і постановила витребувати будівлі на користь ЛМР. Цю постанову можна оскаржити в касації.