Львівська міськрада відсудила в ЛОР приміщення на Рясному
Йдеться про склади, адмінкорпус та прохідну на вул. Шевченка, 186
Північний апеляційний господарський суд повернув Львівській міській раді низку колишніх виробничих будівель на вул. Шевченка.
Йдеться про господарські будівлі, прохідну, склади і адмінкорпус загальною площею 810,2 м2 на вул. Шевченка, 186. У 1993 році депутати Львівської обласної ради затвердили перелік майнових комплексів підприємств, що передаються до комунальної власності міст обласного підпорядкування та районів області. В межах цієї ухвали до комунальної власності віднесли комбінат на вул. Шевченка, 186.
У 2001 році міська рада видала ухвалу, якою залишила ділянку площею 1324 м2 під комбінатом у користуванні Державного виробничо-торговельного підприємства «Харчування». У 2009 році ЛОР віднесла це майно до обласної комунальної власності, однак міська рада з таким рішенням не погодилась, адже облрада зареєструвала право власності без її відома.
У лютому 2024 року Господарський суд Києва позов міської ради відхилив і залишив майно у власності ЛОР. Однак міськрада оскаржила це рішення в апеляції. У грудні 2024 року колегія суддів Північного апеляційного господарського суду позов міської ради задовольнила і постановила витребувати будівлі на користь ЛМР. Цю постанову можна оскаржити в касації.