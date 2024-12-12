Йдеться про 0,088 га на вул. Зеленій, 149 у Львові

Верховний Суд зобов’язав ТзДВ «Пластик» звільнити самовільно зайняту комунальну ділянку на вул. Зеленій, 149. Тепер компанія має демонтувати огорожу довкола парковки, що встановлена в межах червоних ліній вулиці.

Як вказано в матеріалах справи, у 2016 році Львівська міськрада передала ТзДВ «Пластик» земельну ділянку площею 0,088 га на вул. Зеленій, 149 в оренду для реконструкції виробничих будівель. Термін дії договору завершився в травні 2021 року й компанія не отримала погодження на його продовження. При цьому представники компанії в суді пояснили, що подавали в ЛМР відповідні документи.

Не маючи дозволу на оренду землі, з 2021 по 2023 рік компанія продовжувала нею користуватися. Зокрема, там облаштували парковку та огородили ділянку парканом. Через це міська рада звернулася в суд з вимогою усунути перешкоди в користуванні комунальною землею, оскільки паркан встановлений у межах червоних ліній.

У квітні Господарський суд в задоволені позову відмовив, а в червні це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд.

Ці рішення ЛМР оскаржила у Верховному Суді. 13 листопада Касаційний господарський суд задовольнив скаргу міста та зобовʼязав ТзДВ «Пластик» демонтувати огорожу на комунальній землі.

«Суд зазначив, що без укладення додаткової угоди до договору оренди землі завершення процедури поновлення договору є неможливим. Така угода є підставою для державної реєстрації права оренди на новий строк. Однак за встановленими обставинами справи, сторони не уклали відповідну додаткову угоду, у тому числі і у судовому порядку», – повідомили в юридичному департаменті.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзДВ «Пластик» зареєстроване у 1992 році та займається продажем автомобілів. Компанія належить львівʼянам Юрію та Лідії Пешко.