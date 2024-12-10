Йдеться про ділянку на вул. Левандівській, 5 у Львові

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Вест Ойл Груп» повернути у власність Міноборони приватизовану ділянку на вул. Левандівській. На цій землі розташоване майно військового містечка, хоча саму ділянку ще на початку 2000-х продала Львівська міська рада.

Як вказано в матеріалах справи, у 1985 році Львівська міська рада закріпила за квартирно-експлуатаційним відділом земельну ділянку площею 11,98 га на вул. Левандівській. Згодом цю ділянку закріпили за однією з військових частин. У 1997 році Львівська міськрада вилучила із загальної площі під народне господарство три ділянки – 0,3 га, 0,23 га і 1,32 га.

У 2017 році Міністерство оборони зареєструвало право власності на нерухомість колишнього центру забезпечення продуктів і зберігання техніки на вул. Левандівській. На той час МОУ належало 10,11 га землі. Однак під час її огляду працівники КЕВ виявили, що на цю ділянку накладається 0,16 га. Ця ділянка перебуває у приватній власності ТзОВ «Вест Ойл Груп». Її компанія купила у 2012 році в СУАП «Західна нафтова група».

Через накладання ділянок військова прокуратура звернулася в суд, зазначивши, що ані МОУ, ані Кабмін не надавали дозволу на вилучення ділянки з державного майна. Крім цього, на спірній ділянці розташоване майно військового містечка. Представники «Вест Ойл Груп» проти позову заперечили, зазначивши, що на момент купівлі ділянка вже була сформована з цільовим призначенням під житлову забудову. Її у 2001 році сформувала Львівська міська рада і виставила на продаж під створення АЗС. Після цього її кілька радів перепродали, доки землю не придбало ТзОВ «Вест Ойл Груп».

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду скасував за ТзОВ «Вест Ойл Груп» право власності на земельну ділянку на вул. Левандівській та зобов’язав компанію повернути її у власність і користування Міноборони. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Вест Ойл Груп» зареєстроване у 2006 році на Волині та займається автозаправками. Зараз компанія входить у нідерландських холдинг «Вест Оіл Груп Холдінг Б.В.». Ще 10% належить киянам Сергію Лагуру та Світлані Івахів, які контролюють мережу АЗС WOG. «Вест Оіл Груп Холдінг Б.В.» належить родині покійного нардепа Ігоря Єремеєва.