Будівлі на вул. Єрошенка, 34 незаконно передали з державної у приватну власність

Західний апеляційний господарський суд повернув у державну власність низку будівель колишнього військового містечка на вул. Єрошенка, 34, які у 2005 році незаконно перейшли у приватну власність.

Як вказано в матеріалах справи, у 1964 році виконавчий комітет Львівської міської ради передав Всеармійському військово-мисливському товариству Прикарпатського військового округу під забудову земельну ділянку площею 17 га в урочищі Картумова гора у Львові. Пізніше на цій ділянці збудували мисливський стенд загальною площею понад 512 м2. На початку 1990-х товариство військових мисливців та рибалок вийшло зі складу Збройних Сил України. У 2002 році суд зобовʼязав товариство передати Міноборони все належне йому майно, серед яких і приміщення на вул. Єрошенка, 34.

Незважаючи на те, що майно перебувало в державній власності, у 2005 році Шевченківська районна адміністрація видала розпорядження, яким дозволила приватизувати ці приміщення виробничому підприємству «Мисливець» товариства військових мисливців та рибалок Західного регіону. Потім товариство поділило майно і продало Школі вищої спортивної майстерності та ПП «Назаріус».

У 2014 році Шевченківський районний суд скасував розпорядження ШРА про приватизацію будівель, однак у 2016 році власники майна оскаржили це рішення в апеляції, а суд справу закрив.

Оскаржити незаконне виведення майна з держвласності прокуратура намагалась із 2015 року. Згідно з останніми оцінками, ринкова вартість приміщень становить 5,8 млн грн.

У лютому 2024 року Господарський суд позов прокуратури задовольнив і скасував розпорядження Шевченківської РА та визнав право власності на ці будівлі за державою. Суд постановив витребувати в комунального закладу Львівської обласної ради «Школа вищої спортивної майстерності» все нерухоме майно колишнього військового містечка.

ЛОР намагалась оскаржити це рішення в апеляції, однак Західний апеляційний господарський суд частково залишив рішення суду першої інстанції чинним. Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, рішення суду набрало законної сили.