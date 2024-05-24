ЖК «Львівська мрія» планували збудувати на вул. Княгині Ольги, 1-5

Західний апеляційний господарський суд визнав недійсним договір на забудову колишнього військового містечка на вул. Княгині Ольги, 1-5, укладений у 2016 році між Міноборони та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна». Суд підтвердив, що договір уклали з порушеннями й був підписаний не уповноваженим посадовцем.

Як іфнормував ZAXID.NET, йдеться про територію колишнього військового містечка №1 площею 6,3 га на вул. Княгині Ольги, 1-5. У 2016 році тодішній міністр оборони Степан Полторак доручив керівнику Західного управління капітального будівництва Володимиру Винарському розробити документи на цю ділянку та провести конкурс на інвестора для будівництва житлового комплексу. В конкурсі взяли дві компанії: ТОВ «Львівська мрія» та ТОВ «Енерджі плюс Україна». «Енерджі плюс Україна» виграла конкурс і взяла підрядником будівництва «Львівську мрію», що у 2019 році почала будувати однойменний ЖК.

26 листопада 2016 року Західне управління капітального будівництва Міноборони уклало договір із ТОВ «Енерджі Плюс Україна» про будівництво відповідного житлового комплексу. В обмін на цю ділянку, забудовник мав погасити 75 тис. грн заборгованості Міноборони перед працівниками та виділити військовим квартир на загальну суму 434 тис. грн. У серпні 2020 року Міноборони та «Енерджі Плюс Україна» уклали додаткову угоду, за якою уточнили площу забудови.

У 2018 році забудовник отримав містобудівні умови та обмеження від Львівської міськради, однак через рік Державна архітектурно-будівельна інспекція оштрафувала ТзОВ «Енерджі плюс Україна» на 3,5 млн грн, оскільки забудовник розпочав роботи без дозволів. Також забудовнику скасували видані раніше містобудівні умови і обмеження.

У червні 2019 року Державне бюро розслідувань почало розслідування через будівництво ЖК «Львівська мрія», оскільки при укладенні договору із забудовником посадовці управління капітального будівництва вийшли за межі своїх повноважень: землю безоплатно передали приватній фірмі під забудову, тоді як ринкова вартість ділянки становить понад 45 млн грн.

Через це будівництво Спеціалізована прокуратура Західного регіону звернулася до суду з вимогою скасувати договір між Міноборони та ТОВ «Енерджі Плюс Україна». У суді прокурор пояснив, що цільове призначення ділянки з земель оборони на землі житлової забудови змінили з порушеннями. У вересні 2020 року Господарський суд позов заступника військового прокурора Західного регіону не задовольнив, однак прокуратура скасувала рішення суду першої інстанції в апеляції. В 2021 році Західний апеляційний господарський суд визнав недійсним договір про будівництво ЖК на території колишнього військового містечка №1.

Водночас, іншим провадженням, прокуратура намагалась повернути землю в держвласність, оскільки землю Міноборони передали під будівництво з порушеннями. Прокуратура просила суд зобов’язати «Енерджі плюс Україна» демонтувати паркан на вул. Княгині Ольги, 1-5 та звільнити земельну ділянку.

У грудні 2023 року Господарський суд Львівської області визнав недійсним договір про будівництво житлового комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5, укладений у 2016. 9 травня 2024 року Західний апеляційний господарський суд це рішення підтвердив. Цю постанову ще можна оскаржити в касації.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Львівська мрія» і ТОВ «Енерджі Плюс Україна» зареєстровані за однією адресою – вул. Зоологічна, 4а в Києві. Власниками «Енерджі Плюс Україна» є Олег Борисов, Федір Чікірьов та Вячеслав Гергало, а «Львівської мрії» – син Олега Борисова Андрій та Світлана Тертична. Сам Олег Борисов був радником міністра оборони.