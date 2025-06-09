Росіяни ув'язнили двох бійців «Азову»

Російський суд на понад 20 років ув’язнив полонених бійців бригади «Азов» Національної гвардії України. Росіяни звинуватили українських військових у нібито вбивстві мирних жителів Донеччини. Про це у понеділок, 9 червня, заявив російський слідчий комітет.

Російський псевдосуд засудив снайпера «Азову» Руслана Орлова до 26 років позбавлення волі. Санітара Артема Новікова ув'язнили на 24 роки. Українські військові відбуватимуть псевдопокарання у російській виправній колонії суворого режиму.

Фейкове російське слідство стверджує, що українські військові у квітні 2022 року нібито розстріляли трьох мирних жителів Донеччини, вважаючи їх проросійськи налаштованими. Слідчий комітет РФ стверджує, що бійці виконували наказ українського командування. Водночас росіяни не уточнюють, чи визнали українські військові себе винними у інкримінованих їм злочинах.

Нагадаємо, 25 травня в бригаді «Азов» повідомили, що під час триденного обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» до України не повернули жодного військовослужбовця 12-ї бригади «Азов» Національної гвардії. За даними бригади, понад 800 «азовців» уже понад три роки перебувають у російському полоні.

Того ж дня заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов пояснив, що сторони обмінялися списками військовополонених для обміну за формулою «1000 на 1000», однак остаточний вибір звільнених українців робили росіяни. Андрій Юсов наголосив, що Україна бореться за кожного громадянина.