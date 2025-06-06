Одразу у кількох львівських парках триває ремонт, після якого вони мають стати більш інклюзивними. Детальніше про те, які саме роботи відбуваються і які ще заплановані в цьому році, наскільки міські парки є інклюзивними, ZAXID.NET розповів директор департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міськради Тарас Кубай.

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У Замарстинівському парку кілька років триває масштабна реконструкція. На якому вона зараз етапі?

Реконструкція триває ще з 2019 року, саме тоді розробили її проєкт. Спершу через пандемію, а потім через повномасштабну війну і, відповідно, відсутність фінансування роботи призупинили. Але враховуючи те, що Замарстинівський парк розташований в межах екосистеми Unbroken – поруч з лікарнею і соціальним житлом для поранених військових, – його вирішили облаштувати для відпочинку тих, хто перебуває тут на лікуванні і реабілітації. Минулого року ми оголосили тендер і приступили до виконання робіт, більшість з яких вже виконали. Залишилося прокласти доріжки, зробити поверхні для майданчиків, де розміщені тренажери для заняття спортом для людей з протезами.

Скільки часу потрібно, щоб завершити реконструкцію Замарстинівського парку?

Ми маємо намір завершити її у вересні-жовтні цього року.

Також інклюзивний майданчик запланований і в парку «Знесіння». Як він буде виглядати і що там вже робиться?

Ідея відновлення цього майданчика виникла через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. При обстеженні території «Знесіння» ми встановили, що ще в 80-х роках там був майданчик біля Лисої гори для тренування людей на колісних кріслах і є залишки його фундаменту. Ми вирішили його облаштувати згідно з сучасними вимогами щодо інклюзивності. Почали ще минуго року і плануємо завершити до кінця літа.

Цей майданчик передбачає вхід з вул. Опришківської, на перехресті між парками «Знесіння» і «Високий замок», поруч буде облаштована парковка. Майданчик складається з двох зон: перша – це місце, де можна буде займатися баскетболом, тенісом та іншими ігровими видами спорту; на другій стоїть обладнання для реабілітації. Також тут буде оглядовий майданчик на територію Підзамча. І далі алеєю майданчик буде з'єднаний з входом в парк «Знесіння», поруч з «Домівкою врятованих тварин». Таким чином люди, які потребують реабілітації, також зможуть контактувати з тваринами, які перебувають у цьому притулку.

Далі поговоримо про парк ім. Івана Франка. На які оновлення чекати львів'янам там?

Парк імені Івана Франка потребує досить значних капіталовкладень. Ми протягом останніх двох років з допомогою інвесторів змогли відремонтувати деякі його частини, зокрема, ротонду. Вона зараз активно використовується мешканцями для проведення різних культурних заходів. Також ми зробили пішохідну алею, яка веде від готелю «Дністер» до входу в парк зі сторони університету. На цей рік ми запланували відремонтувати декілька алей з вхідних груп, оскільки вони досить понищені, хочемо облаштувати інклюзивні доступи. Одна з них – зі сторони управління «Укрзалізниці», інша – зі сторони готелю «Дністер».

А які роботи заплановані у Стрийському парку?

У нас є декілька охочих інвесторів, які готові долучитися до його розвитку. І ми з спільно з департаментом архітектури, з управлінням екології, з архітекторами, які залучені зі сторони інвестора, розробляємо концепцію оновлення, а також реконструкції пішохідних алей в верхній частині парку між УКУ, центральною частиною парку і вулицею Сахарова. Оновлення Стрийського парку буде передбачати також влаштування нового дитячого майданчика з елементами для дітей, які потребують особливої уваги.

Тобто частково роботи в цих парках відбуваються за кошти з міського бюджету, і також ви шукаєте інвесторів?

Так. Нам вдалося цього року отримати з бюджету певну суму для того, щоб ми могли облаштувати саме інклюзивну частину Замарстинівського парку і «Знесіння». До інших робіт – як капітальних, так і поточних – ми намагаємося залучати інвесторів і підприємців, які працюють поруч з парками чи на їх території. Є інвестори, які не хочуть розголошувати своє імʼя. До прикладу, позаминулого року завдяки такому добродію ми облаштували дитмайданчик у парку 700-річчя. Наразі завдяки фінансуванню активними мешканцями облаштовують дитячий спортивний майданчик і майданчик для вигулу собак в парку «Горіховий гай» зі сторони вул. Бойківської.

Коли ви плануєте інклюзивні оновлення у львівських парках, чи дослухаєтеся рекоментацій ветеранів?

У Львівській міській раді зараз утворено окреме управління, яке слідкує і перевіряє доступність різних місць і закладів у Львові – як комунальних, так і приватних. І ми з ним постійно контактуємо. Наш департамент за останній рік зробив достатньо досліджень і має напрацювання, щоб розробити типові рекомендації для всіх користувачів, зокрема, для установ, які опікуються парками. У цю робочу групу, яка очолює Ірина Маруняк, залучені ветерани, які на візках випробовують всі оновлення в парках, зокрема, так було в Замарстинівському парку. Директори парків чи установ напряму контактують як із ветеранами, так і з спеціалістами в сфері інклюзії.

Наскільки для міста важливо, щоби всі локації були доступні для наших ветеранів, для людей з інвалідністю?

Теперішні умови ставлять перед нами нові виклики, і ми зобов'язані з ними справлятися. Однозначно треба робити максимально доступними локації. Раніше, коли не було такої кількості людей, які потребують інклюзивних умов, звичайно, що ми на це не звертали увагу, але з кожним днем їх стає все більше. Місто робить і буде робити багато для того, щоб пересування для цих людей було комфортним. Вони, як і всі інші мешканці, хочуть мати доступ до локацій відпочинку, гуляти з дітьми, з дружинами. Ми мусимо робити місто зручним і комфортним для ветеранів.

Скільки парків та зелених зон є у Львівській громаді загалом і наскільки вони є доступними?

Львів має досить багато зелених зон. Їх кількість збільшилася після того, як ми приєнали прилеглі населені пункти із сотнями гектарів лісових фондів. У самому Львові є 32 парки і 5 скверів, які в підпорядкуванні департаменту природніх ресурсів. Є ще більше 100 скверів, які підпорядковані районним адміністраціям. Крім того, є і заказники, і парки, регіональні ландшафтні парки. Загалом це десь 1000 га зелених зон.

Звичайно, не всі вони доступні, тому що більшість з них – це недоторканні території. Це є такі парки, як «Торфовище Білогорща», частина Замарстинівського парку, частина парку ім. Івана Павла ІІ Сихові. Чи варто ці зелені зони, які по суті є лісовими, облаштовувати? Я, чесно кажучи, сумніваюся і вважаю, що вони мають залишитися в такій природній формі. Більш «прохідні» парки ми будемо старатися цього року зробити максимально доступними. У майбутньому також будемо працювати над тим, щоб зробити, як мінімум, всі входи в парки на правильній висоті, ознаковані, з тактильною плиткою тощо.