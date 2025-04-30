Митрополичі сади заклали як парк на Святоюрській горі у Львові поруч з собором у XVIII ст. Він мав камʼяну огорожу і три тераси. Бароковий собор святого Юра будували архітектори Бернард Меретин та Клеменс Ксаверій Фесінґер. Сад довкола нього теж проєктували вони. На кожній терасі були квіти та кущі, прогулянкові алеї, альтанки, грот під верхньою оглядовою терасою, декоративний басейн.

Як пишуть автори довідника «Архітектура Львова: Час і стилі. XIII-XXI ст», зберігся детальний проєкт саду 1771 року, який виконав Фесінґер: вісім квадратів хрестоподібної форми з круглим декоративним басейном. Він також створив альтанку у формі гроту.

Сад св. Юра на плані Львова, 1828 (зображення з книжки «Архітектура Львова»)

Проєкт Святоюрського саду Клеменса Ксаверія Фесінґера (1771)

Саме такими сади зображені і на давніх гравюрах кінця XVIII століття. Вони поділені на вісім квадратів, з фонтаном посередині.

Зображення з книжки «Архітектура Львова»

Фахівці вважають, що ансамбль «Святоюрської барокової скелі» згідно з філософією Сковороди наче створює символіку двох світів – матеріального і духовного: «З духовного – Божого храму – і починається ансамбль кафедрального собору, а завершується величавим дійством мистецтва садів при митрополичих палатах, візуальний простір яких замикає панорама міста».

На початку XIX ст. сади перепланували під англійські паркові композиції. На терасах з’явилися криволінійні алеї та довільно розкидані ділянки квітників. Архітектор Іван Левинський напрацював проєкт нової огорожі, він сподобався митрополиту Шептицькому, але його не встигли втілити.

Святоюрський сад на плані 1857 року (фото з Вікіпедії)

Собор Юра у XIX ст. (літографія Карла Ауера)

На східному схилі Святоюрської гори на межі XIX-XX століття облаштували фруктовий сад. У давнину при кожному монастирі були сади і городи, вирощували виноградники на вино. Зараз монахи потрохи відновлюють садівництво і навіть городництво. Ченці біля собору Юра для власних потреб вирощують городину, помідори, картоплю, гарбузи, кущі ожини та малини. Цим процесом займається єпископ Володимир Груца.

«Ще з часів середньовіччя при монастирях відкривали школи, розвивалася освіта, кулінарія, культура – і тоді йшов розвиток цієї території. У Митрополичих садах на Святоюрській горі, якщо спуститися трошки вниз, зараз теж є аграрний сектор. Якщо город заростає бур’яном, його треба прополоти, і це мене дуже мотивує, бо це є певна відповідальність. Водночас це є рух. Я ніде не читаю в інтернеті, що садити, як садити. Рослини підказують самі, чого їм бракує», – розповів Музею міста єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ Володимир Груца.

Сад собору Юра (фото з книжки «Архітектура Львова»)

У радянські часи все було занедбане, а нижні тераси передали управлінню зв’язку. Там розташували ретрансляційні вежі, які глушили радіозв’язок. Коли УГКЦ повернулася у собор та митрополичі палати, спершу впорядкували верхні тераси садів. Там вже впродовж кількох років організовують екскурсії, концерти, культурні події. А нижні Митрополичі сади передали у власність Церкви лише у березні 2025 року. Це 2,3 га на схилі пагорба позаду собору святого Юра, між вулицями Листопадового Чину, Городоцька, Шептицьких та поруч з парком Івана Франка.

УГКЦ планує облагородити цю територію та відкрити її для відвідувачів. Там хочуть створити літній театр для концертів. На впорядкування історичного парку Євросоюз виділив понад мільйон євро гранту.