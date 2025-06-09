Андрій Дещиця та надзвичайний і повноважний посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонссон

У Львові відкрили Почесне консульство Ісландії. Його діяльність поширюватиметься на Львівську, Волинську, Тернопільську та Рівненську області. Нову дипломатичну установу очолив Андрій Дещиця. Про це 9 червня повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

«Львів стає центром ісландсько-українського партнерства на заході України. А це передбачає спільні проєкти, зокрема у сфері відбудови, освіти, культури, інновацій та медицини. Маємо чіткий сигнал: Ісландія твердо стоїть з нами і твердо вірить в нашу перемогу», – зазначив Максим Козицький.

У відкритті консульства взяв участь надзвичайний і повноважний посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонссон. Він представив почесного консула Ісландії у Львові Андрія Дещицю. Дипломатична установа працює на вул. Руській, 3.

Як додав голова ЛОВА, у 2022-2023 роках Ісландія виділила понад 5,5 мільярдів ісландських крон на гуманітарну, економічну та оборонну підтримку України. Ще майже 30 млн доларів виділятиме щороку до 2028-го, згідно з двосторонньою угодою, яку підписали лідери двох держав. 2 мільйони євро Ісландія переказала на закупівлю боєприпасів за Чеською ініціативою.