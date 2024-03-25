Уряд Ісландії долучиться до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України та виділить на це близько 2 млн євро. Крім того, країна планує закупити екіпірування для військовослужбовиць ЗСУ. Про це йдеться у повідомленні уряду, опублікованому у понеділок, 25 березня.

«Вкрай важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, але таким чином ми робимо внесок не лише в захист народу країни, але й у міжнародне право в ширшому контексті та наші власні інтереси безпеки», – сказав міністр закордонних справ Ісландії Б’ярні Бенедіктсон.

Також уряд Ісландії звернув увагу на те, що у Збройних силах України значно збільшилась кількість жінок. Тому країна вирішила інвестувати гроші у закупівлю екіпірування для військовослужбовиць. Ісландія планує забезпечити військовослужбовиць уніформою, бронежилетами, медичними та гігієнічними засобами. На це уряд країни планує виділити 500 тис. євро.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел оголосив, що Прага знайшла близько 800 тис. боєприпасів (500 тис. калібру 155 мм та 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли б закупити для України. До цієї ініціативи долучилися низка інших держав.