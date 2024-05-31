У Стокгольмі президент Володимир Зеленський та прем’єр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністри Норвегії та Ісландії підписали двосторонні Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Відповідні угоди оприлюднили на сайті Офісу президента у п’ятницю, 31 травня.

У Стокгольмі у межах саміту «Україна - Північна Європа» український президент зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном [Bjarni Benediktsson].

В україно-ісландській безпековій угоді йдеться про те, що впродовж 2024-2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше чотири мільярди ісландських крон (майже 27 млн євро).

«Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди. Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження. Окрім того, співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості», – йдеться в тексті.

В Офісі президента наголосили на унікальності угоди, оскільки Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Також Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українок у Збройних Силах України.

Окремі розділи угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій проти РФ, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Також ідеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки.

До того ж Ісландія зобов’язалась посилити своє дипломатичне представництво в Києві, повідомили у прес-службі ОП.

Що передбачає безпекова угода з Норвегією

Як повідомляє прес-служба ОП, норвезьку сторону на підписанні Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку представив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре [Jonas Gahr Støre].

«Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 мільярда норвезьких крон (близько 1,2 мільярда євро) військової допомоги. Загалом у довгострокову Програму Нансена з підтримки України (норвезька цивільна та військова програма підтримки. – ред.) Норвегія заклала майже 6,4 мільярда євро на 2023 - 2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Норвегія разом із союзниками України допомагатиме Києву «розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16».

Також Норвегія зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців. Норвегія працюватиме над майбутнім членством країни в НАТО.

«Невійськові блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям», – зазначили в Офісі президента.

До слова, у п’ятницю президент України уклав одразу три двосторонні безпекові угоди на виконання положень Спільної декларації G7 зі Швецією, Норвегією та Ісландією.

Перелік країн, з якими Україна уклала безпекові угоди: