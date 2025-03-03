59-річний Андрій Дещиця призначений на посаду почесного консула Ісландії у Львові

Відомий український дипломат Андрій Дещиця призначений почесним консулом Республіки Ісландія у Львові. Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС України.

Андрій Дещиця став почесним консулом Республіки Ісландія, його консульський округ охоплює Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області.

59-річний український дипломат Андрій Дещиця народився на Львівщині, закінчив ЛНУ імені Івана Франка. Закінчив канадський Альбертський університет в Едмонтоні, де здобув кваліфікацію магістра з історії.

У 2014 році Андрій Дещиця виконував обов’язки міністра закордонних справ України. Народну популярність дипломат здобув, коли 14 червня 2014 року, намагаючись заспокоїти протестувальників біля посольства Росії, виконав уривок популярної пісні «Путін – хуйло». Тоді інцидент викликав широкий міжнародний резонанс, скандальну пісню дипломата в YouTube переглянули кілька мільйонів глядачів.

З жовтня 2014 до червня 2022 року Андрій Дещиця обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Польщі.