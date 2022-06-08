Медаль Андрію Дещиці (праворуч) вручив маршал польського Сенату Томаш Гродзкі

У середу, 8 червня, посол України у Республіці Польща Андрій Дещиця зустрівся з маршалом польського Сенату Томашем Гродзким під час церемонії прощання з послами, які закінчують свою дипломатичну місію в Польщі. Про це повідомляє польська газета Rzeczpospolita.

«Сьогодні ми прощаємося з видатним послом, який закінчує свою місію в Польщі, видатним представником героїчного українського народу – тому я вирішив попросити нас попрощатися з ним на пленарному форумі», – сказав Томаш Гродзкі.

Podczas 43. posiedzenia #SenatRP uroczyście pożegnał ustępującego ambasadora Ukrainy w Polsce JE @ADeshchytsia.

Za swoje zasługi dla budowania braterstwa ukraińsko-polskiego ambasador został uhonorowany Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. #StandWithUkraine pic.twitter.com/m5zP03PwLy — Senat RP (@PolskiSenat) June 8, 2022

За заслуги у розбудові українсько-польського братерства посол був нагороджений медаллю Сенату Республіки Польща. Медаль Андрію Дещиці вручив Томаш Гродзкі.

У своєму виступі в Сенаті український посол подякував за підтримку України «у важкі часи».

«Завдяки підтримці Сенату, польського уряду та президента Дуди, а передусім підтримці польського народу, нам вдалося зупинити російське вторгнення», – сказав український дипломат, висловлюючи віру в те, що Україна виграє війну.

️ „Дякую за підтримку України у важкі часи. Завдяки підтримці Сенату, польського уряду та Президента Дуди, а насамперед підтримці польського народу, нам вдалося зупинити вторгнення росії», – сказав Посол України в Польщі @ADeshchytsia. https://t.co/45QUst4fLq — Ukraine in Poland (@UKRinPL) June 8, 2022

«Я вірю в подальший розвиток наших добрих відносин. Я був послом України (...), а тепер буду прихильником українсько-польської співпраці та дружби. Це моє нове призначення», – сказав Андрій Дещиця.

Фото Facebook Сенату Польщі

Андрій Дещиця був призначений послом України в Польщі у жовтні 2014 року, у листопаді того ж року він вручив вірчі грамоти президенту Броніславу Комаровському та офіційно розпочав свою місію у Варшаві.

Дещиця мав завершити свої функції у лютому 2022 року, а новим послом України мав стати Василь Зварич. Через вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого, місію Дешиці в Польщі було продовжено.