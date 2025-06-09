Додому повернулися хворі та поранені бійці

Серед звільнених з полону 9 червня – двоє жителів Івано-Франківщини. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОА Світлана Онищук.

Додому повернулися:

Андрій Біник з Калуської громади. Він народився 24 вересня 2002 року. Як зазначають на сайті МВС, військовий зник безвісти 10 лютого 2025 року в селі Янтарне Покровського району на Донеччині.

Анатолій Тимків з Івано-Франківської громади, 31 травня 2001 року народження. Військовий вважався зниклим безвісти в селі Білогорівка Сіверськодонецького району Луганської області з 16 грудня 2024 року.

Нагадаємо, 9 червня відбувся перший етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх», під час яких планують повернути всіх поранених та хворих військовослужбовців, а також молодих бійців (до 25 років).