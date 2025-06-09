Амбулаторію у Великих Грибовичах продають з аукціону за 6,8 млн грн

Керівництво Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф звернулося до Львівської ОВА та облради з проханням передати у користування центру амбулаторію сімейної медицини, розташовану в селі Великі Грибовичі біля Львова. Цю амбулаторію ЛОВА виставила на продаж з аукціону за 6,8 млн грн. Варто зауважити, що ініціатива передати приміщення на баланс «швидкої допомоги» з’явилася після розголосу щодо продажу амбулаторії та заяв міських посадовців Львова про необхідність передати її у власність Львівської громади.

У понеділок, 9 червня, обласне комунальне підприємство «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» поширило заяву про необхідність передачі їм приміщення амбулаторії у Великих Грибовичах. У керівництві центру ЕМД наголосили, що найближчий до Великих Грибович пункт базування швидкої допомоги є у місті Дубляни. Приміщення перебуває в незадовільному технічному стані, не відповідає умовам для перебування медичних бригад та потребує заміни.

«Зважаючи на наведені факти, а також значну кількість дорожньо-транспортних пригод на ділянці дороги Е 372 Львів – Жовква та чисельність населення прилеглих територій, просимо передати на баланс зазначене приміщення для створення нового пункту базування ЕМД», – йдеться у повідомленні центру.

У львівському обласному центру ЕМД зауважили, що на сьогодні центр орендує загалом 98 об’єктів нерухомості на території області.

«Наявність базових приміщень є критично важливою умовою безперебійного надання екстреної медичної допомоги, адже саме вони забезпечують оперативну мобілізацію бригад та швидке реагування на виклики», – зазначається в повідомленні.

Ініціативу передачі амбулаторії центру ЕМД одразу підтримав заступник голови ЛОВА Юрій Бучко. «Це логічне і обґрунтоване рішення. Бо, як бачимо, чекати на рух зі сторони міста можна ще довго. Щиро сподіваюся, що цього разу процедура не триватиме три роки», – написав він.

Про підтримку ідеї передачі амбулаторії центру ЕМД повідомив і в.о. голови Львівської облради Юрій Холод.

Нагадаємо, ЛОВА виставила на приватизацію збудовану за державні гроші амбулаторію у Великих Грибовичах. Амбулаторія первинної медицини загальною площею 195 м2 збудована у 2022 році та перебуває на балансі управління капатального будівництва ЛОВА. Стартова ціна об’єкта 6,8 млн грн. Аукціон запланований на 13 червня.

Раніше обласна влада обіцяла передати будівлю у власність Львівської громади, однак через бюрократичні перепони цього не було зроблено. Заступник мера Львова Любомир Зубач заявляв, що процес блокували обласні чиновники. Щоб не допустити продажу амбулаторії, мер Львова Андрій Садовий звернувся до керівництва Фонду держмайна, а мешканці зібрали підписи. Після цього з’явилася ініціатива передачі спірного приміщення на баланс швидкої допомоги.