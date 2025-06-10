На Прикарпатті поліція затримала 32-річну мешканку Калуша за підозрою у вбивстві 3-річної доньки. Вона відмовилась давати будь-які пояснення поліції.

Про цей випадок Нацполіція у Івано-Франківській області повідомила пізно ввечері 9 червня. Напередодні, 7 червня, до поліції звернулась мешканка Калуша та повідомила, що з сусідньої квартири було чутно крики та плач дитини. Двері у квартиру поліції не відкрили, тому правоохоронці зв’язались із власником житла, який надав доступ до приміщення.

У квартирі поліція виявила 32-річну жінку та тіло її 3-річної доньки. Жінка відмовилась давати будь-які пояснення. Поліція виявила докази, які вказують на причетність матері до вчинення умисного вбивства.

Жінка не перебувала на обліку в спеціалізованих медичних закладах. З дитиною проживала сама в орендованій квартирі. Наразі призначено низку експертиз.

Слідчі повідомили 32-річній жінці про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Йдеться про умисне вбивство малолітньої дитини. Суд обрав щодо підозрюваної запобіжний захід — тримання під вартою.