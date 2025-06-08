46-річну українку та її 6-річну доньку знайшли вбитими 6 червня

У справі про вбивство 46-річної українки та її 6-річної доньки 6 червня у Бельгії підозрюють 16-річного сина жертви. Він зізнався, що поранив ножем матір і сестру. Про це повідомив бельгійський мовник VRT.

«Син зізнався, що поранив ножем матір та сестру, а потім влаштував пожежу. Про це повідомляє прокуратура Лювена», – йдеться у повідомленні.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що 16-річний син громадянки України був у школі під час пожежі. Наразі невідомо, який був його мотив.

Бельгійський мовник пише, що хлопець у неділю, 8 червня, постане перед судом у справах неповнолітніх.

Нагадаємо, 6 червня у селі Хаасроде в Бельгії знайшли вбитими 46-річну українку та її 6-річну доньку. Їх вдарили ножем, а потім підпалили їхній будинок.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству України в Бельгії тримати на особливому контролі справу щодо загибелі українок.

«Консульські співробітники вже перебувають на контакті з рідними загиблих та представниками місцевої поліції та прокуратури. Обставини загибелі та причини інциденту встановлюються. Прокуратура міста Льовен відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії», – розповіли «Укрінформу» у пресслужбі МЗС.