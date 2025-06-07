Рятувальники знайшли 46-річну жінку уже мертвою, а дитину ще намагалися реанімувати

У селі Хаасроде в Бельгії знайшли вбитими 46-річну українку та її 6-річну доньку. Їх вдарили ножем, а потім підпалили їхній будинок. Про це повідомив у п’ятницю, 6 червня, бельгійський мовник VRT.

Як розповідають ЗМІ, мешканці Хаасроде помітили дим з вікна одного з будинків села. Раніше там жив місцевий священник, однак зараз приміщення орендує муніципалітет для українських біженців. На місце прибули пожежники, які після ліквідації вогню знайшли там тіла українки Лілії та її доньки Анни.

Розповідають, що рятувальники знайшли 46-річну жінку уже мертвою, а дитину ще намагалися реанімувати, проте безуспішно. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом подвійного вбивства. За попередніми висновками експертів, будинок підпалили навмисно.

«З вівторка, після подовжених вихідних, у ратуші буде відкритий реєстр співчуття, де кожен зможе залишити повідомлення зі співчуттям у робочий час. У місцевій школі буде проведена бесіда з дітьми у кожному класі. В.о. мера Френсіс Ван Бісбрук глибоко вражений трагедією. Смерть маленької дитини впливає на всю громаду і на школу», – зазначає видання.

Бельгійський мовник пише, що Лілія з дітьми проживала в Бельгії вже 3 роки. Її 16-річний син, якого вона взяла під опіку, під час пожежі перебував у школі. Також зазначають, що батько загиблої дівчинки воює в Україні.

«Ці люди втекли з України через війну, сподіваючись побудувати краще життя. А потім їх спіткало таке горе. Це жахливо. У матері й доньки забрали їхні життя – і за що? Треба дочекатися результатів слідства прокуратури», – заявив священник місцевої парафії.

Нагадаємо, 7 травня повідомляли, що у селі Козеґлови біля Познані на заході Польщі українець вбив колишню дружину. Він підстеріг її біля під’їзду будинку, коли 51-річна жінка йшла на роботу, і зарізав ножем.