Обвинувачений перебуває під вартою

Суд виніс вирок про довічне ув’язнення громадянину Узбекистану, який скоїв серію жорстоких вбивств на території Харківщини та Київщини.

Як повідомили в Нацполіції, 39-річний чоловік упродовж 2018-2024 років вбив вісьмох українців, а також узбека, литовця та грузина. Жертвами вбивці стали чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року.

«Злочинець входив до них [жертв – ред.] у довіру, спілкувався, розпивав з ними алкогольні напої, а після того, як вони втрачали пильність – душив або забивав камінням та заволодівав майном вбитих. Найдорожче, що він забрав у цих жертв – мобільний телефон вартістю 1600 грн та 5000 грн готівкою», – ідеться в повідомленні.

Одному з потерпілих вдалось вижити після того, як нападник підійшов зі спини й вдарив його по голові камінням, а потім затягнув до гаражів, щоб добити. Вбивця не зміг завершити злочин, тому що з сусіднього під’їзду вийшли мешканці будинку.

«Зловмисник втік, залишивши пораненого без свідомості. Чоловік вижив та надав поліції покази, однак його здоров’ю завдано непоправної шкоди», – кажуть правоохоронці.

Затримання вбивці

Злочинця вдалось затримати на початку 2024 року після резонансного нападу на продавчиню квіткового магазину, яку знайшли мертвою на роботі. Чоловік вигадав схему, як увійти в довіру до потерпілої. Він розбив скло в сусідньому кіоску, а продавчині сказав, що це зробили перехожі й запропонував разом його полагодити. Після увійшов з нею до кіоску поспілкуватися, а потім попрощався й пішов.

«Коли настала комендантська година, зловмисник повернувся з метою вбивства жінки. Камера спостереження зафіксувала: після того, як потерпіла відчинила йому двері, він одразу ж напав на неї та наніс їй 34 ножових поранення, забрав золоті прикраси, гроші з каси квіткового магазину і втік», – розповідає поліція.

Упродовж доби після вбивства оперативники карного розшуку поліції Києва встановили місцеперебування і затримали зловмисника. Під час допиту затриманий зізнався у вбивстві працівниці квіткового магазину, і детально розповів подробиці інших скоєних ним убивств.

Психіатрична експертиза визнала, що під час скоєння злочинів обвинувачений розумів свої дії та їхні наслідки.

Вирок суду

Затриманому оголосили підозру за низкою статей ККУ, а саме:

умисне вбивство з корисливих мотивів,

умисне вбивство двох і більше людей особою, яка раніше вчинила умисне вбивство,

незакінчений замах на умисне вбивство з корисливих мотивів,

напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з насильством, небезпечним для життя та здоровʼя особи.

Слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування у листопаді 2024 року. Обвинувальний акт скерували до суду, який виніс вирок про довічне ув’язнення для 39-річного громадянина Узбекистану.