Напад на ромський табір на вул. Трускавецькій у Львові трапився 23 червня 2018 року

Сихівський районний суд виніс вирок трьом львівʼянам – Роману Кальмуку, Ярославу Пужилу та Андрію Тичці, які у 2018 році напали на ромський табір у Львові. Тоді внаслідок нападу одна людина загинула, а ще троє постраждали. Суд призначив нападникам по 10 років тюрми, а організатору – 10 років і 6 місяців увʼязнення.

Інцидент трапився 23 червня 2018 року вночі. Тоді 15 юнаків напали на ромський табір у лісосмузі поблизу вул. Трускавецької, що на околиці Львова. Внаслідок нападу одна людина загинула, а ще троє постраждали.

Слідство встановило, що учасники угрупування готувались до нападу у гаражному кооперативі «Бігунок» на вул. Трускавецькій. За день до нападу, вони приготували дерев’яні палиці, ножі, металеві труби, ланцюги та молоток. Також вони взяли маски, щоб приховати свої обличчя. Частина членів угрупування безпосередньо нападали на ромський табір, а решта стояла на варті. Відомо, що нападники були членами організації «Твереза і зла молодь».

Трьом нападникам Пустомитівський райсуд Львівщини виніс вироки – хлопці отримали умовні терміни. 16 квітня Сихівський районний суд розглянув справу щодо ще трьох нападників. Один із них був повнолітнім, іще двоє – ні.

За матеріалами справи, після ретельної підготовки у змові зі спільниками вони з ножами і молотками напали на ромські щатра, руйнуючи їх. Один із учасників нападу витягнув із шатра сестру і брата і вдарив хлопця ножем у стегно.

Інший нападник тричі вдарив ножем рома у спину в груди, а третій – під час бійки бив ромів молотком. Зрештою один із нападників смертельно поранив одного з мешканців ромського поселення.

У суді підозрювані свою провину визнали і розповіли, що навесні 2018 року разом із однодумцями створили організацію «Зла та твереза молодь». Згодом вони домовились розігнати ромський табір на вул. Трускавецькій.

Враховуючи обставини справи, суддя Оксана Безпальок винесла вирок всім трьом хлопцям, зокрема: організатору призначили 10 років і 6 місяців тюрми за звинувачення у вбивстві, хуліганстві та втягненні в злочинну діяльність неповнолітніх. Він перебував у СІЗО з 2018 року, тож суд зарахував йому цей термін у увʼязнення.

Ще двоє хлопців отримали по 10 років позбавлення волі. Ці вироки можна оскаржити в апеляції. Також вони мають сплатити сукупно 145,3 тис. грн судових витрат.