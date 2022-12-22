У червні 2018 року підлітки з ножами та палицями напали на табір ромів у Львові

Сихівський районний суд виніс вирок одному з 14 учасників нападу на ромський табір у Львові, що стався понад чотири роки тому. Неповнолітній злочинець отримав два роки іспитового терміну. Це вже третій вирок у цій резонансній справі.

Нагадаємо, у червні 2018 року 14 юнаків напали на ромський табір у лісосмузі поблизу вул. Трускавецької, що на околиці Львова. Внаслідок нападу одна людина загинула, а ще троє постраждали.

Суд встановив, що учасники угрупування готувались до нападу у гаражному кооперативі на вул. Трускавецькій. За день до нападу, який відбувся 24 червня, вони приготували дерев’яні палиці, ножі, металеві труби, ланцюги та молоток. Також вони взяли маски, щоб приховати свої обличчя. Частина членів угрупування безпосередньо нападали на ромський табір, а решта стояла на варті. Відомо, що нападники були членами організації «Твереза і зла молодь».

У серпні 2019 року Пустомитівський райсуд Львівщини закінчив розглядати справу щодо двох із 14 нападників – Андрія І. та Юрія Г. Суд призначив нападникам 1,5 року іспитового строку замість тюремного терміну.

19 грудня 2022 року Сихівський райсуд Львова розглянув справу щодо ще одного нападника на табір ромів. Його особисті дані у справі зашифровані, адже юнак неповнолітній. У вироку суду вказано, що він відшкодував усю шкоду потерпілим у нападі, а також уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

В угоді, яку уклали прокурор і нападник, вказано, що обидві сторони погоджуються на покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від покарання на іспитовий термін. Суддя Ольга Бойко затвердила цю угоду і призначила юнаку 2 роки іспитового терміну. Якщо протягом цього періоду він вчинить правопорушення, то отримає реальний тюремний термін.

Справи решти 11 нападників на ромський табір у Львові продовжують розглядати у судах.