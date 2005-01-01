На околиці Львова невідомі з ножами напали на табір ромів

Загинув 24-річний чоловік, ще троє поранених, серед них жінка і 10-річний хлопчик

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 08:3634545

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На околиці Львова невідомі з ножами напали на табір ромів
фото Ігоря Зінкевича
Група неонацистів напала на табір ромів, що був облаштований на вулиці Трускавецькій

Вночі з суботи на неділю на околиці Львова невідомі особи напали на табір ромів. Внаслідок сутичок загинув один ром, ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями, серед них десятирічний хлопчик. Поліція затримала сімох нападників. За попередньою інформацією, мова йде про учасників угруповання «Твереза і зла молодь», пов’язаного з неонацистським рухом Misanthropic Division.

За інформацією львівської поліції, напад стався у суботу, 23 червня, близько 23:25.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір у якому проживають громадяни ромської національності. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські припинили правопорушення та затримали семеро осіб, причетних до нападу», – йдеться у повідомленні Нацполіції Львівської області.

Відомо, що напад відбувся на вулиці Трускавецькій. Внаслідок сутичок загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Серне Мукачівського району Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями – 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жительку села Баркасово Мукачівського району Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Баркасово.

У офіційних повідомленнях вказувалося, що роми походять із сіл Рівне та Буркатове, однак таких сіл у Мукачівському районі немає. Натомість йдеться про села Серне (колись мало назву Рівне) та Баркасово, що розташоване поруч.

За неофіційною інформацією, нападники входять до угруповання «Твереза і зла молодь». Про це зокрема написала журналістка телеканалу НТН Вікторія Балицька, посилаючись на свої джерела. Цю інформацію ZAXID.NET неофіційно підтвердили і правоохоронці. «Твереза і зла молодь» – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division. Більше про них наразі нічого не відомо.

На цей випадок відреагував і мер Львова Андрій Садовий, зазначивши, що всім постраждалим на кілька днів дадуть притулок, а зараз вони перебувають під захистом правоохоронців.

«Керівництво поліції розповіло деталі нападу. Більшість нападників 17-18 років, якими керував старший (вже затриманий). Загиблого кололи ножами групою і з однозначною метою вбивства. Маму порізали за те, що пробувала захистити 10-річну дитину. Я прошу вас чітко усвідомити цю картину перш ніж писати коментарі в стилі "так їм і треба!"»повідомив мер Львова.

Це не перший напад на ромські табори у Львові. У травні близько 30 осіб спалили табір ромів біля селища Рудне, кілька осіб тоді також отримали ушкодження і були госпіталізовані до лікарні. Згодом роми повернулися у цей табір, однак на початку червня знову його покинули на вимогу поліції. Розслідування попередніх нападів на табори ромів у Львові так і не завершили.

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