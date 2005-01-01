Поліція змусила ромів покинути табір поблизу Львова

Роми залишили табір поблизу Львова

Близько 50 ромів, які облаштували табір на межі Рудного і Зимної Води під Львовом, у п'ятницю, 8 червня, покинули своє поселення. Табір вони залишили після того, як до них приїхали працівники поліції.

Йдеться про той самий табір, який 9 травня підпалили невідомі. За інформацією ZAXID.NEТ, близько 19:00 7 червня до ромів приїхали представники Пустомитівськго відділу поліції та попросили їх покинути територію, на якій вони розклали стихійне поселення. Вдруге працівники поліції приїхали до ромів вранці 8 червня, після чого вони зібрали свої речі і залишили табір.

Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив правозахисник, голова правління ГО «Рома України "Терніпе"» Микола Юрченко.

«Вчора роми територію не звільнили, то сьогодні вранці, близько 08:00, працівники поліції приїхали знову і знову попросили звільнити цю територію. Я уточняв у самих ромів – їх справді ніхто не бив і на них навіть не кричали. Тобто на відміну від минулого разу, коли невідомі підпалили їх табір і погрожували їм, зараз все було доволі цивілізовано. Я не знаю, де вони зараз, бо вони налякані і не йдуть на контакт», – сказав Микола Юрченко.

На думку Миколи Юрченка, цю проблему треба вирішувати на рівні держави, бо це проблема не лише Львова чи Львівщини, а всієї України. Треба знайти якесь компромісне рішення, бо ці роми – також громадяни України.

Інформацію про виселення ромського табору ZAXID.NET підтвердили й у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини.

«На ромів до Пустомитівського ВП поскаржився голова Зимноводівської сільської ради Володимир Гутник, тому що вони проживають там незаконно, до того ж це – територія «Укрзалізниці». Поспілкуватись з ромами до їх поселення приїжджали голова сільради, який написав заяву, начальник Пустомитівського ВП Назар Коминар і дільнична офіцера поліції Христина Оленич», – сказала ZAXID.NET працівниця відділу комунікації ГУ Нацполіції Львівщини Іванна Кутнів.

За її словами, працівники поліції поговорили з ромами, після чого ті почали збирати свої речі, щоб залишити табір.

Нагадаємо також, у відкритому доступі з'явилося відео, на якому видно, як роми атакували екологів, які прийшли на місце вирубки у Голосіївському заповідному парку, що розташовується у Києві.