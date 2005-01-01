В мережі опублікували відео нападу ромів на екологів у Києві

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 09:0439201

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В мережі опублікували відео нападу ромів на екологів у Києві
фото скріншот з відео
Роми почали закидати камінням людей, котрі вказали на купи сміття, які залишила їхня спільнота

У мережі з'явилися кадри, як роми атакували екологів, які прийшли на місце вирубки у Голосіївському заповідному парку, що розташовується у Києві. Відповідне відео поширила праворадикальна організація С14 на своїй сторінці у Facebook.

Як переконують активісти, СБУ зараз тисне на еколога, що він нібито вигадав напад.

«Ми всі все бачимо на відео. Думаємо, СБУ та МВС саме час шукати циганських баронів і зупиняти грабежі, шахрайство, торгівлю наркотиками, вирубки лісів, а також забруднення паркових зон», – заявили праворадикали.

На оприлюднених кадрах, зокрема, можна побачити, як чоловік (імовірно, еколог) спілкується з двома жінками та вказує їм на купу сміття, яке залишила їхня ромська спільнота. Він просить жінок не чіпати камеру, на що одна з них відповіла, що може її «навіть побити». А на останніх секундах розмови роми починають закидати його камінням.

Зазначимо, за останні кілька місяців Україні виникли кілька скандалів, пов’язаних з ромами та людьми, які вчиняють погроми чи підпали їхніх самовільних поселень. Зокрема, напади на ромські табори сталися у Тернополі, Львові та Києві.

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