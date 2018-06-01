У Києві роми пішли з лісового табору після погроз з боку «Національних дружин»

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 18:221740

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У Києві роми пішли з лісового табору після погроз з боку «Національних дружин»
фото «Національні дружини»
Активісти з сокирами у ромському таборі

У Голосіївському парку столиці роми поспіхом покинули свій табір після того, як представники «Національних дружин» висунули їм ультиматум – залишити парк впродовж 24 годин.

Як повідомила «Українська правда», керівник «Національного корпусу Київ» Сергій Філімонов повідомив, що роми 7 червня після розмови з представниками «Національних дружин» з власної волі залишили парк.

«Національні дружини» були сьогодні у парку. Ми приїхали на прохання журналістів, які хотіли знімати там сюжет, і просили нас про захист, адже вчора там роми напали на комунальників і представників лісгоспу». Загалом нас було 19 осіб. Ми нічого такого там не робили, просто спостерігали. До нас підійшли роми і сказали: «Ви хочете, щоб ми пішли?», ми сказали: «Було б добре». Вони відповіли: «Добре, ми підемо, ми не хочемо ніяких сварок», і стали збирати речі», – розповів Філімонов.

Він додав, що за 10 хв після їхнього приїзду на місце події прихала місцева поліція і автобус Нацгвардії. «Станом на зараз (17:00) роми пішли. Наразі комунальники прибирають територію. «Національні дружини» забезпечуватимуть там порядок, бо комунальники бояться, що роми можуть повернутися», – сказав Філімонов.

Він також додав, що вони реагуватимуть на всі подібні випадки, але запевнив, що вони робитимуть це не силовим способом, а шляхом діалогу і залучення соціальних служб, щоб «ці люди отримували необхідний соцзахист, медицину, а їх діти нормальну освіту».

Водночас на відео з Facebook-сторінки «Національних дружин» видно, що вони прийшли у табір у балаклавах, з молотами та сокирами.

Раніше «Національні дружини» заявили, що очистять Голосіївський парк від ромів, які там стали табором, якщо ті самі не підуть упродовж 24 годин.

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