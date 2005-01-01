Десятеро учнів львівських шкіл затримані за напад на ромський табір

У причетності до нічної різанини підозрюють учнів львівських шкіл трьох шкіл та курсанта військового ліцею

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 10:4031116

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Десятеро учнів львівських шкіл затримані за напад на ромський табір
фото поліції
Група неонацистів напала на табір ромів, що був облаштований на вулиці Трускавецькій

Серед підлітків, що напали на табір ромів на околиці Львова, є десятеро учнів трьох львівських шкіл. Як повідомив у понеділок керівник Нацполіції Львівщини Валерій Середа, п’ятеро затриманих навчаються у школі №83, а четверо у школі №36 та один з школи №34. Двоє затриманих уже не навчаються у школах, зокрема один навчається у ліцеї ім. Героїв Крут, а інший у профтехучилищі №57.

Уточнення. На апаратній нараді в ЛОДА Володимир Середа назвав школу №85 і ця інформація уже з'явилась у ЗМІ, проте після наради у розмові із ZAXID.NET він визнав, що обмовився і мова йде про школу №83.

Додамо, що троє навчальних закладів розташовані у Франківському районі Львова. СЗШ №36 на вул. Володимира Великого, 55б, СЗШ №83 розташована на вул. Івана Пулюя, 16, на цій вулиці також розташоване профтехучилище №57.

Школа №34 розташована на вул. Замкненій, 8, а ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Герої Крут розташований на вул. Пасічній, 68.

Раніше поліцейські повідомляли, що затримали сімох учасників нападу віком 16-17 років та організатора злочину, яким виявився 20-річний Андрій Тичка. Згодом прокуратура повідомила про затримання 11 учасників нападу.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування «Твереза і зла молодь» – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

Унаслідок нападу, який трапився у ніч на неділю, 24 червня, на вул. Трускавецькій, загинув 24-річний ром, а ще троє отримали поранення. Поліція відкрила провадження за фактом вбивства 24-річного рома. Усю зброю, якою наносилися ушкодження ромам, вилучили із місця події.

Це не перший напад на ромські табори у Львові. У травні близько 30 осіб спалили табір ромів біля селища Рудне, кілька осіб тоді також отримали ушкодження і були госпіталізовані до лікарні. Згодом роми повернулися у цей табір, однак на початку червня знову його покинули на вимогу поліції. Розслідування попередніх нападів на табори ромів у Львові так і не завершили.

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