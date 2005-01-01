Десятеро учнів львівських шкіл затримані за напад на ромський табір

Що таке «Твереза і зла молодь» і до чого тут неонацисти.

Група неонацистів напала на табір ромів, що був облаштований на вулиці Трускавецькій

Серед підлітків, що напали на табір ромів на околиці Львова, є десятеро учнів трьох львівських шкіл. Як повідомив у понеділок керівник Нацполіції Львівщини Валерій Середа, п’ятеро затриманих навчаються у школі №83, а четверо у школі №36 та один з школи №34. Двоє затриманих уже не навчаються у школах, зокрема один навчається у ліцеї ім. Героїв Крут, а інший у профтехучилищі №57.

Уточнення. На апаратній нараді в ЛОДА Володимир Середа назвав школу №85 і ця інформація уже з'явилась у ЗМІ, проте після наради у розмові із ZAXID.NET він визнав, що обмовився і мова йде про школу №83.

Додамо, що троє навчальних закладів розташовані у Франківському районі Львова. СЗШ №36 на вул. Володимира Великого, 55б, СЗШ №83 розташована на вул. Івана Пулюя, 16, на цій вулиці також розташоване профтехучилище №57.

Школа №34 розташована на вул. Замкненій, 8, а ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Герої Крут розташований на вул. Пасічній, 68.

Раніше поліцейські повідомляли, що затримали сімох учасників нападу віком 16-17 років та організатора злочину, яким виявився 20-річний Андрій Тичка. Згодом прокуратура повідомила про затримання 11 учасників нападу.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування «Твереза і зла молодь» – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

Унаслідок нападу, який трапився у ніч на неділю, 24 червня, на вул. Трускавецькій, загинув 24-річний ром, а ще троє отримали поранення. Поліція відкрила провадження за фактом вбивства 24-річного рома. Усю зброю, якою наносилися ушкодження ромам, вилучили із місця події.