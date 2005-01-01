УГКЦ засудила напад на табір ромів у Львові

Що таке «Твереза і зла молодь» і до чого тут неонацисти.

«Закликаємо громадян України рішучо протиставитися такого типу поведінці, яка не має нічого спільного ані з християнськими, ані з загальнолюдськими правилами та нормами», – наголосив глава УГКЦ

Українська Греко-Католицька Церква засудила напад на табір ромів у Львові, внаслідок якого загинув 24-річний ром, а ще троє отримали поранення. Відповідну заяву глави УГКЦ Святослава (Шевчука) у понеділок, 25 червня, оприлюднили на офіційному сайті Церкви.

«Із великою тривогою й обуренням ми сприйняли звістку про щораз частіші погроми ромів, які виникають у різних областях України. У цих днях сталася, мабуть, найважча трагедія, в наслідок якої є загиблий і поранені, серед них жінки та діти. Від імені Української Греко-Католицької Церкви рішуче засуджуємо такі вчинки. Такого типу дії, ким би вони не були вчинені та якими б гаслами ці злочинці себе не прикривали, негідні європейського народу, дискредитують незалежну Українську державу, а відтак є справою, що йде на користь ворогам України», – мовиться у заяві.

Предстоятель УГКЦ також наголосив, що кожен мешканець України, незалежно від своєї національної, етнічної, релігійної належності, має «почувати себе гідним і повноцінним громадянином своєї держави, а державна влада повинна захищати його права та свободи, найперше – право на життя, здоров’я і вільний розвиток».

Святослав (Шевчук) закликав державні органи прозоро й неупереджено провести слідчі дії та покарати зловмисників відповідно до законодавства. «Закликаємо громадян України рішучо протиставитися такого типу поведінці, яка не має нічого спільного ані з християнськими, ані з загальнолюдськими правилами та нормами», – наголосив він.

Нагадаємо, під час нападу, який відбувся в ніч на неділю, 24 червня, на вул. Трускавецькій, був вбитий 24-річний ром, а ще троє отримали поранення. Поліція відкрила провадження за фактом вбивства 24-річного рома. Поліція затримала групу львівських школярів та оголосила їм підозру.

Неофіційно у поліції кажуть, що затримані є учасниками угруповання «Твереза і зла молодь». Це незареєстрована організація, канал на YouTube якої створений лише кілька днів тому, а після розголосу був видалений. У Telegram організація поширює мотивуючі фрази в нацистському дусі або картинки.