Справу розслідують уже 5 років і за цей час суди винесли лише три вироки

Галицький районний суд обрав запобіжний захід одному з 14 учасників нападу на ромський табір у Львові, що стався понад п’ять років тому. З матеріалів справи стало відомо, що він втік до Польщі майже одразу після скоєння злочину, а 26 червня 2023 року поліція оголосила його в міжнародний розшук.

Як повідомляв ZAXID.NET, 23 червня 2018 року вночі 15 юнаків напали на ромський табір у лісосмузі поблизу вул. Трускавецької, що на околиці Львова. Внаслідок нападу одна людина загинула, а ще троє постраждали. Слідство встановило, що учасники угрупування готувались до нападу у гаражному кооперативі «Бігунок» на вул. Трускавецькій. За день до нападу, вони приготували дерев’яні палиці, ножі, металеві труби, ланцюги та молоток. Також вони взяли маски, щоб приховати свої обличчя. Частина членів угрупування безпосередньо нападали на ромський табір, а решта стояла на варті.

Відомо, що нападники були членами організації «Твереза і зла молодь». Трьом нападникам Пустомитівський райсуд Львівщини виніс вироки – хлопці отримали умовні терміни. Щодо решти розгляд справ триває.

30 червня Галицький райсуд розглядав запобіжний захід одному з підозрюваних, його прізвище та ім’я в судових реєстрах не вказане. Із матеріалів справи відомо, що він є одним із підозрюваних у нападі на ромський табір на околиці Львова й на час скоєння злочину був неповнолітнім. 26 червня, за два дні після злочину, він перетнув польський кордон й до цього часу не повернувся. Під час досудового розслідування він на виклики слідчого не приходив, а його батьки відмовились повідомити, де він може перебувати.

23 листопада 2018 року йому повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 ККУ). За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі. 26 червня 2023 року слідчі оголосили його в міжнародний розшук. Слідча суддя Ірина Волоско обрала щодо хлопця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Його застосують після затримання або екстрадиції підозрюваного.