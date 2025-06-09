Після 30 знищених орків у грі з’являється їхній бос

Учитель інформатики Ігор Деняк зі школи №5 міста Горішні Плавні на Полтавщині розробив мобільний застосунок «Кобзар». Він поєднує вірші Тараса Шевченка, його мистецтво й елементи гри, які зручно і цікаво вивчати школярам. Про це повідомляє Dev.ua.

Додаток налічує різні аспекти творчості Шевченка:

вірші, які озвучені у музичному та декламативному форматі;

галерею його художніх робіт;

піксельну мінігру, в якій Тарас Шевченко у космічному кораблі бореться проти орків, які на нього насуваються.

Галерея художніх робіт Шевченка налічує акварелі, офорти, портретний живопис. В аудіозаписах кожен вірш можна прослухати у сучасному стилі – у музичному виконанні та як декламування. Серед них – «Перебендя», «До Основ’яненка», «Думка», «Катерина» та інші.

Вірші Шевченка декламують або подають у музичному оформленні (зображення Dev)

«Це сучасний погляд на Кобзаря й подача нашої культури сучасному поколінню. Можна погортати, почитати, послухати. Бо насправді, діти навіть не знали, що він малював. Не знають, які твори він написав», – пояснює Ігор Деняк.

Як розповів вчитель інформатики, на ідею створення додатку його підштовхнули школярі. Він навчився працювати в Unity, розробив першу гру для них, а потім народилися нові ідеї. Після того педагог створив головоломки Pictures in puzzles та 15 Puzzle, які тренують увагу, просторове мислення і логіку. Далі був застосунок для дошкільнят «Абетка», в якому діти не просто вивчають букви, а знайомляться з ними через образи, звук та гру.

Застосунок «Кобзар» буде безплатним у Google Play з можливістю задонатити невелику суму на підтримку української розробки. Зараз додаток проходить бета-тестування. Бонусом у ньому буде відео з українськими військовими, які під час звільнення Харківщини під ворожим банером виявили зображення Тараса Шевченка зі словами «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!».