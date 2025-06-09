Олена Мудра зіткнулася з інформаційними атаками через розслідування про знищення екосфери карпатського високогір'я

Журналістка-розслідувачка із Закарпаття Олена Мудра повідомила, що проти неї розпочала інформаційну кампанію низка анонімних сайтів. Атака розпочалася на тлі розслідування журналістки про забудову вітровими електростанціями високогір’я Карпат, повідомила Олена Мудра на своїй сторінці в фейсбуці, передає «Детектор медіа».

За словами журналістки, після того, як вона почала висвітлювати тему збереження високогір’я Карпат від забудови вітряками, проти неї розпочалася масована інформатака. Низка анонімних сайтів почали публікувати вигадані матеріали про її доходи та родину. Крім того, сайти атакують експертів, які дотичні до розслідувань Олени Мудрої, а також сторонніх осіб.

Олена Мудра розповіла, що перший інформаційний напад на неї скоїли 2 червня. Після того, як журналістка вирішила не реагувати, 7 червня сталася масштабна інформатака на неї та інших причетних до розслідування.

Журналістка оприлюднила матеріали сайтів «Багнет» та From.ua, в яких здійснюються інформаційні атаки на неї. Статті з дискредитації журналістки також поширили сайти znaj.ua, vlasti.net, «Інформатор» тощо.

У матеріалах, спрямованих проти Олени Мудрої, журналістку звинувачують нібито в отриманні фінансування російськими структурами та фондами, начебто пов’язаними з екснардепом-зрадником Віктором Медведчуком. Розслідувачку звинувачують у лобіюванні інтересів «Газпрому» та «Роснєфті», а також діяльності, спрямованій на уповільнення розвитку зеленої енергетики в Україні, яка загрожує монополії російських енергоресурсів.

«Це неправда, бо спільнота не виступає проти розвитку вітроенергетики, зокрема і у Карпатах. Питання стосується обраних для цих проєктів локацій — обтяженого міжнародними природоохоронними зобов’язаннями високогір’я, оточеного пралісами і об’єктами природно-заповідного фонду. Побудувати тут вітроелектростанції без порушення природоохоронного, лісового, містобудівного законодавства — неможливо», – повідомила журналістка в коментарі ІМІ.

Крім того, у матеріалах йдеться, що Мудра, а також екоактивістка Наталія Вишневська, адвокатка Наталія Майстренко і голова ГО «Екосфера» Оксана Станукевич-Волосянчук пов’язані з виданням «Закарпаття онлайн», яке анонімні сайти звинувачують тому, що його сервер начебто розміщений в Росії.

Також у публікаціях згадується родина журналістки – у них ідеться, що її син нібито виїхав за кордон нібито до матері Олени Мудрої. Медіа заявляють, що мати журналістки начебто живе в Росії – сама Олена Мудра підтвердила, що і її син, і її мати перебувають за кордоном, проте не на території Росії.

«Я змушена відреагувати публічно, тому що такі методи є не нормальними для демократичної держави. Вони не тільки загрожують мені особисто і моїй сім’ї через мою професійну діяльність, а також несуть загрозу свободі слова та гласності у нашій державі, яка заплатила й продовжує платити занадто високу ціну найкращими життями, щоб залишатись частиною вільного демократичного світу», – повідомила журналістка.

Олена Мудра також розповіла, що компанія, яка займається будівництвом «Вітропарків», подала два судові позови проти неї. За словами журналістки, наразі вона отримує правову допомогу від Інституту розвитку регіональної преси.

Зазначимо, у 2023 році Олена Мудра повідомила, що на неї чинять тиск після розслідування про кадрові зміни в Державній екологічній інспекції в Закарпатській області «ДЕІ Закарпаття очолив колишній УЗЕшник і спадкоємець кримінального будівництва на Буковелі Михайло Банк». Тоді журналістка розповіла, що зіткнулася з неправомірним використанням її персональних даних та написала заяву до поліції.