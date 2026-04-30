Тетяна Потапова 28 квітня померла в лікарні

У Харкові померла Тетяна Потапова – мати українського військового, який перебуває в полоні після оборони «Азовсталі». Жінка отримала важкі травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 26 березня. Про трагедію повідомили «Суспільне Харків» та Асоціація родин захисників «Азовсталі». А Державне бюро розслідувань уточнило, що за кермом автомобіля перебував місцевий правоохоронець.

Речник територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка заявив, що аварія сталася в районі проспекту Героїв Харкова. За попередніми даними, службовий автомобіль збив 52-річну жінку на регульованому пішохідному переході. Після наїзду потерпілу госпіталізували з численними травмами. Попри зусилля медиків, 28 квітня вона померла в лікарні.

У ДБР зазначили, що водій, за попередньою інформацією, був тверезим. Наразі тривають слідчі дії та призначені необхідні експертизи.

В Асоціації родин захисників «Азовсталі» заявили, що смерть Тетяни Потапової стала великою втратою для близьких і для всієї спільноти родин військовополонених, які щодня чекають повернення своїх рідних. Організація також закликала до відкритого та неупередженого розслідування інциденту. Представники асоціації наголосили, що відповідальність має наставати незалежно від посад чи належності до силових структур.

У харківській спільноті родин захисників «Азовсталі» стверджують, що до аварії може бути причетний співробітник СБУ. За словами активістів, автомобіль рухався на великій швидкості в момент, коли жінка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

Сестра загиблої Олена в коментарі KHARKIV Today розповіла, що вранці того дня Тетяна прямувала на роботу. За її словами, аварія сталася між дев’ятою та десятою ранку біля Будинку друку.

Наразі за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил керування транспортними засобами, що призвело до тяжких наслідків або загибелі людини.

