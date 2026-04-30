Прокурора с Харківщини заборонили підвищувати через відмову пройти тест на спʼяніння

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів заборонила протягом року підвищувати прокурора з Харківщини Ігоря Орлова через те, що він проігнорував прохання патрульних пройти тест на алкоголь. На рішення комісії у четвер, 30 квітня, звернуло увагу «Слідство.Інфо».

Патрульні поліцейські зупинили Ігоря Орлова за порушення комендантської години у ніч на 9 вересня 2025 року. Водій сам показав поліцейським посвідчення співробітника прокуратури. Відомо, що з грудня 2022 року він працює прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Харківської обласної прокуратури. Загалом в органах прокуратури Орлов працює з 2011 року.

Поліцейські під час спілкування з Орловим відчули від нього запах алкоголю, а також звернули увагу на дивну поведінку. Водієві запропонували пройти тест на стан сп’яніння на місці або в лікарні. Зазначається, що пропозиція патрульних пролунала 11 разів протягом 9 хвилин, однак Орлов або мовчав, або ігнорував правоохоронців, прохаючи відпустити його додому, або намагався самостійно поїхати з місця події. Потім прокурор вийшов з авто і пішов, але невдовзі повернувся та сказав поліцейським: «А якщо я, припустимо, 20 грамів віскі випив дві години тому і 200 грамів «Кока-коли», чи це рахується? Якщо я зараз продуюся, воно там чуть-чуть, але все одно покаже».

Поліцейські склали протокол про відмову водія від тесту на алкоголь, після чого він заявляв, що не відмовляється від огляду, і попросив доставити його до лікарні. Проте патрульні відмовили прокурору, пояснивши, що вже склали адмінпротокол.

Через дві години Орлов двічі за власним бажанням пройшов медичний огляд на стан сп’яніння — у Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи та в наркологічній лікарні. В обох медзакладах лікарі не виявили в Ігоря Орлова ознак сп’яніння. Зрештою Салтівський районний суд Харкова закрив адміністративну справу щодо прокурора.

Проте Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила притягнути Ігоря Орлова до дисциплінарної відповідальності. До прокурора застосували дисциплінарне стягнення – заборонили протягом року переводити його до органу вищого рівня або підвищувати на посаді.

