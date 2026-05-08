Момент влучання дрона-перехоплювача у БпЛА-носій

Українські дрони-перехоплювачі P1-SUN виробництва SkyFall вперше зафіксували моменти знищення російських безпілотників «Гербера», які застосовують як повітряні носії FPV-дронів. Відео, яке надала компанія SkyFall, оприлюднили 8 травня журналісти проєкту «Української правди» «Оборонка».

У пресслужбі компанії повідомили, що протягом доби військовослужбовці виявили та знищили пʼять російських дронів. Над збиттям працювали бійці екіпажу «Ворон» 58-ї окремої мотопіхотної бригади та розрахунок «Бокс» 302-го зенітного ракетного полку.

«На відео з бортових камер P1-SUN зафіксовані моменти перехоплення: у повітрі видно “Гербери” із закріпленими на верхній платформі FPV-дронами. На кадрах чітко розрізняються елементи їхньої конструкції, зокрема Х-подібна рама та пропелери FPV», – повідомили у компанії.

За даними SkyFall, кількість дронів-носіїв дедалі зростає, що може свідчити про перехід російських військ від експериментів до системного застосування цієї тактики. «Гербери» у ролі повітряних носіїв значно розширяють радіус застосування FPV-дронів. Зазначимо, дрон «Гербера» оснащений 4G-модемом для передачі відео в режимі реального часу, що дозволяє використовувати українські мобільні мережі для комунікації. Дрон може виконувати розвідку, спостереження, завдавати ударів та відволікати засоби ППО.

Зазначимо, про перші випадки застосування БпЛА «Гербера» як носіїв для FPV-дронів повідомив ще у лютому 2026 року радник міністра оборони Сергій «Флеш» Безкрестнов. Вже у травні він повідомив, що Росія почала застосовувати «Гербери» з FPV-дронами у тилових районах. Один з FPV-дронів, випущених з БпЛА-носія, знайшли даху багатоповерхового будинку більш ніж за 30 км від кордону.