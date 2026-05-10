Уночі Україну атакували 27 ворожих дронів

Під час дії перемир'я у ніч на неділю, 10 травня, російські війська атакували Україну ударними безпілотниками з двох напрямків. Повітряні сили ліквідували всі ворожі цілі, повідомила пресслужба відомства.

«Протягом ночі (з 00:00 10 травня) противник атакував 27 ударними БпЛА типу “шахед”, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово – РФ», – ідеться в повідомленні.

Для відбиття повітряного нападу залучали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00, сили ППО знешкодили 27 ворожих БпЛА. Влучань не зафіксовано.

Наслідки російської атаки на Україну за минулу добу

За даними керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і сім населених пунктів Харківщини. Унаслідок обстрілів постраждали вісім людей, серед них – двоє дітей. Ворог пошкодив приватні доми, багатоповерхівку та авто.

У Синельниківському районі на Дніпропетровщині росіяни вдарили по інфраструктурі. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, постраждала трирічна дівчинка. Дитину госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також на Нікопольщині росіяни завдали удару по Нікополю та Марганецькій громаді.

На Херсонщині рятувальники загасили пожежі двох автомобілів і житлового будинку, що виникли після російських обстрілів.

У Дружківці на Донеччині через атаку дрона спалахнула пожежа у дев’ятиповерховому будинку, а в Краматорську загорілися ємності для зберігання газу на двох АЗС.

Наслідки атаки на Херсонщину та Донеччину (Фото ДСНС)

Одна людина загинула, ще троє поранено внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, протягом минулої доби російські війська атакували Запорізьку область безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами, а також обстрілювали територію з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Унаслідок ударів зафіксовано 16 випадків пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодили встановлення триденного режиму тиші. Оголошене Трампом перемир’я мало тривати 9, 10 та 11 травня. Окрім того, американський президент повідомив, що у ці дні очікується масштабний обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000».

Уже 9 травня Росія заявила, що Україна нібито «зникла з радарів» після передачі списків на обмін полоненими. В Офісі президента України заперечили заяву російської сторони про нібито неготовність української сторони до обміну.

«Оскільки домовленості було досягнуто за посередництва США, фактична реалізація обміну залежить від здатності американської сторони виступити її гарантом. Наразі тривають активні контакти щодо цього питання», – сказав «Суспільному» співрозмовник з ОП.