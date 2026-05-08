За словами Трампа, перемир’я передбачає припинення всіх бойових дій між РФ та Україною

У п’ятницю, 8 травня, президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості щодо триденного припинення вогню у повномасштабній російсько-українській війні. За його словами, перемир’я триватиме 9, 10 та 11 травня. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що припинення бойових дій присвячене пам’ятним датам, пов’язаним із Другою світовою війною. Також, за його словами, сторони мають провести масштабний обмін полоненими за формулою «1000 на 1000».

«Я радий оголосити, що у війні між Росією та Україною буде оголошено триденне перемир’я (9, 10 та 11 травня). У Росії святкують День Перемоги, але так само і в Україні, адже вона теж була великою частиною та важливим фактором у Другій світовій війні. Це перемир’я включатиме припинення всіх бойових дій, а також обмін 1000 полонених з кожної країни», – написав Трамп.

Президент США стверджує, що саме він виступив із цією ініціативою, а президенти Володимир Зеленський та Владімір Путін нібито погодилися на запропоновані умови.

«Сподіваюся, це стане початком кінця дуже довгої, кривавої та важкої війни. Переговори щодо завершення цього великого конфлікту – найбільшого з часів Другої світової війни – тривають, і ми щодня все ближче й ближче до мети. Дякую за увагу до цього питання», – додав Трамп.

Український президент Володимир Зеленський подякував президенту США та його команді за «результативну» дипломатичну участь у сьогоднішньому перемовному процесі. Також українська сторона очікує, що США сприятимуть виконанню досягнутих домовленостей з боку Росії.

За словами Зеленського, упродовж останнх днів надійшло багато сигналів і звернень щодо ситуації навколо заходів до так званого «Дня перемоги» у РФ та можливої реакції України із застосуванням «далекобійних санкцій». Він наголосив, що принцип дзеркальної відповіді з боку України є добре відомий російській стороні.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що для України ключовим залишається гуманітарний аспект війни – повернення своїх військовополонених.

«Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Саме тому сьогодні в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня», – написав він.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков в коментарі російським пропагандистам повідомив, що РФ погодилася на перемир’я 9–11 травня та обмін полоненими.

За його словами, домовленість досягнули в ході телефонних переговорів Росії з адміністрацією президента США.

«Представники США, у свою чергу, перебували на зв’язку з Києвом», – додав він.

Як повідомлялось, раніше Міноборони Росії в односторонньому порядку оголосило перемир’я з 8 по 10 травня для нібито відзначення російського Дня перемоги. До цього російські окупанти не стали дотримуватися «режиму тиші», оголошеного Володимиром Зеленським у ніч на 6 травня. За словами Зеленського, «з російського боку не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті». Він також додав, що Україна «діятиме дзеркально» на будь-які дії росіян.

Як писав ZAXID.NET, уночі та вранці 8 травня дрони атакували Москву, Ярославль та столицю Чечні – місто Грозний. Пожежа спалахнула на території НПЗ у Ярославлі та підприємстві у Ростові-на-Дону.