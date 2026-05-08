Після вибухів виникла пожежа на території НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез»

Вночі та зранку у п’ятницю, 8 травня, безпілотники атакували одразу кілька міст у Росії. Після вибухів у Ярославлі спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі «Ярославнефтеоргсинтез», а в Ростові-на-Дону – на одному з місцевих підприємств. Про атаку повідомили моніторингові телеграм-канали.

Перші повідомлення про безпілотники над Москвою почали з’являтися ще ввечері 7 травня. Мер російської столиці Сєргєй Собянін підтвердив, що над містом нібито збили кілька дронів. Водночас подробиць щодо можливих наслідків атаки він не навів.

У Ярославлі після серії вибухів виникла пожежа на території НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півночі Росії. Атаку на об’єкт підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Ярославль розташований більш ніж за 700 км від українського кордону, а сам об’єкт має важливе значення для фінансування російської війни.

«Дякую Збройним Силам України і нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить», – написав Зеленський.

Також вибухи вночі лунали у Ростові-на-Дону. Після атаки там виникла масштабна пожежа. За словами місцевих жителів, удар міг припасти по підприємству «Ростовагропромзапчасть».

Аналітики Dnipro Osint встановили, що Сили оборони влучили в об'єкт Науково-технічного центру «Радар», який працює на військово-промисловий комплекс ворога. Зазначають, що цей об'єкт спеціалізується на розробці та виробництві спеціалізованого обладнання.

Фото Dnipro Osint, супутникові знімки «Ростовагропромзапчасть»

Крім цього, українські дрони вранці 8 травня атакували столицю Чечні – місто Грозний.

«Вітання Кадирову передають українські дрони, які прямо зараз атакують Грозний», – йдеться у дописі радника міністра оборони України Сергія Стерненка.

Нагадаємо, 7 травня Сили оборони України атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнафтеоргсинтез», який розташований приблизно за 1500 км від лінії фронту. За інформацією українських військових, на території підприємства пролунали вибухи та виникла масштабна пожежа. Через обстріли у місті вирішили не проводити парад на 9 травня.