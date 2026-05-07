ЗСУ атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнафтеоргсинтез»

У російському місті Перм не проводитимуть військовий парад 9 травня. Влада регіону пояснила це міркуваннями безпеки після атаки безпілотників. Про рішення повідомив у четвер, 7 травня, губернатор Дмітрій Махонін.

За його словами, парад військ Пермського гарнізону скасували після оперативної наради, щоб гарантувати безпеку жителів та не відволікати силові структури від виконання основних завдань. Зауважимо, що 7 травня Пермський край зазнав атаки дронів. Махонін заявляв про удар по одному з промислових об’єктів регіону.

Згодом стало відомо, що Сили оборони України атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнафтеоргсинтез», який розташований приблизно за 1500 км від лінії фронту. За інформацією українських військових, на території підприємства пролунали вибухи та виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив стратегічно важливі установки заводу, зокрема об’єкти, які використовуються для підвищення октанового числа бензину та первинної переробки нафти.

Наразі масштаби пошкоджень уточнюються.

«Лукойл-Пермнафтеоргсинтез» входить до числа найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство виробляє дизельне та авіаційне пальне, а також бензини, які використовуються для забезпечення російської армії.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 7 травня, безпілотники завдали удару по великому виробничо-логістичному комплексі Міністерства оборони РФ у Наро-Фомінську Московської області.